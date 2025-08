Los siete ojos de la basílica de Santa María de Elche

Sábado. 19.30 horas y el tardeo llena los bares del centro de Elche. Después de varias cervezas y algún que otro gin tonic entre amigos, el grupo paga la cuenta y después de darse una vuelta se pregunta, «¿qué hacemos ahora?» La mayoría escoge el camino más cabal, que es irse a dar una vuelta para hacer tiempo para la cena, pero hay algún despistado, al que las copas le han nublado la sesera, que opta por separarse de la pandilla y deambular hasta llegar a la basílica de Santa María, hasta el punto de entrar en el templo sagrado, alzar la voz y tontear de forma indecorosa.

Pubs

El hecho de que el mayor monumento religioso de la ciudad esté enclavado a escasos metros de pubs y restaurantes que atraen a multitud de personas (alguna que puede estar ya pasada de rosca por los efectos del alcohol) propicia que la comunidad esclesiástica se haya tenido que ver en más de una ocasión en tesituras complicadas o incluso que rozan lo absurdo, como el hecho de que parejas borrachas le pidan al sacristán que los case ipso facto.

Precisamente para disuadir a quienes no respetan las normas en la basílica están instaladas una serie de cámaras que vigilan día y noche todo lo que pasa puertas para adentro.

Una de las cámaras que capta todo lo que pasa en la nave central de la basílica de Santa María de Elche / AXEL ALVAREZ

Oleada de saqueos

Cierto es que la motivación de instalar los primeros sistemas de video vigilancia hace un lustro no fue esa, si no que la basílica estuviese protegida frente a la oleada de saqueos en iglesias españolas que se detectó. Si bien, con el tiempo esta tecnología ha servido no sólo para aumentar la sensación de seguridad ante posibles robos de patrimonio religioso, sino para poner a raya a ciertas personas que entran en actitud burlesca y se frenan cuando ven que un aparato les tiene puesto el ojo a todos sus movimientos.

También ha sido un instrumento clave en ciertas investigaciones, como la que se inició días antes de la pasada Navidad cuando cuatro menores de familias marroquíes fueron detenidos acusados de yihadismo. El paseíllo que hicieron por el templo sagrado fue captado por estas cámaras.

Así las cosas, estos equipos están instalados en puntos estratégicos susceptibles de vandalismo como podría ser el altar mayor, el camarín donde reposa la imagen de la Virgen de la Asunción, la puerta principal o las naves.

Drododependientes

Marcial Señarís, sacristán de la basílica, es también el encargado de estar al frente de la mesa de control desde donde vela que todo esté en orden. Señala a INFORMACIÓN que hasta la fecha no se han topado con «ningún problema gordo». Detectan, eso sí, que desde que se han ido instalando las cámaras, y se puso el pack completo hace algo más de un par de años, se ha reducido considerablemente el número de drogodependientes que entraban a pedir limosna molestando a los fieles o que bloqueaban los accesos. Las cámaras también ayudan a estar ojo avizor para llamar la atención a quien se suba al presbiterio o toque los altares.

Una de las cámaras de videovigilancia en la basílica de Elche / AXEL ALVAREZ

Vicente Martínez, rector de Santa María, coincide en que en ocasiones «hemos visto personas un poco extrañas y ha tenido que venir la policía y nos ha pedido visionar las cámaras por sospechas». El clérigo manifiesta que estos sistemas de control son importantes «porque se trata de un edificio referente en Elche y hay que cuidarlo».

Custodia

Añade que gracias a las cámaras aumenta la protección y custodia de las imágenes, con lo que también las propias cofradías se sienten más tranquilas de la que la imaginería a está a buen recaudo al ponerse al culto desde las hornacinas. «Hay muchísimas imágenes y la gente está continuamente rezándoles, desde que se abre alas 7.30 y por la tarde continuamente van pasando y hay imágenes de pasos que salen en procesión como El Nazareno, El Cristo del Silencio o El Resucitado, la Virgen de Lourdes, la del Carmen de las Ánimas de San José o la Virgen de Fátima de San Martín de Porres.

El representante eclesiástico apunta, igualmente, que estas cámaras sirven también como prueba en caso de cualquier caída y han ayudado a dar con algún feligrés que se ha despistado dentro del templo en la hora del cierre y cuando ya se había activado la alarma. Explica, por otro lado, que pese a que hay mucho turista que pasa a diario a la basílica, en términos generales saben comportarse.

Controles contra atentados Los controles en espacios públicos se potencian con las Fiestas patronales para certificar que son seguros ante grandes masificaciones. Tal y como confirman desde la basílica de Santa María, la Policía Nacional rastreará el templo sagrado antes de las representaciones del Misteri para comprobar que el edificio está libre de cualquier amenaza de atentado.

¿Presencias extrañas?

Es tal la sensibilidad de las cámaras que hasta hace un tiempo cuando llegaba la noche, y el templo estaba cerrado completamente a oscuras, las cámaras se encendían sorpresivamente y mandaban alertas, pero no por ninguna presencia extraña ni intentos de robo, sino porque se colaban palomas y con el voleteo se detectaba el movimiento. A partir de ahí se tuvieron que instalar redes para evitar que las columbiformes accedieran.