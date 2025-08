Elche activa los trámites para modificar el Plan General y reforzar el sector terciario en su principal eje comercial

El Patsecova se aprobó con posterioridad al PGOU de 1998, lo que lleva a que estén en vigor una serie de restricciones que cuando se dio luz verde al planeamiento urbanístico en Elche no se contemplaban. Entre otras cuestiones, la normativa autonómica indica que en suelo industrial solo pueden se autorizar nuevos establecimientos comerciales minoristas de hasta 1.500 metros cuadrados de superficie construida, complementarios o vinculados a la actividad productiva; la ampliación de establecimientos comerciales, siempre que el resultado no suponga más del diez por ciento de la superficie comercial preexistente o la creación de una superficie agregada superior a 1.500 metros cuadrados de superficie construida; estaciones de servicio y tiendas de conveniencia asociadas a las mismas de hasta 500 metros cuadrados de superficie comercial; y comercios de venta de automóviles y vehículos de motor, sus repuestos y accesorios, cuando lleven asociada la actividad de taller.

Con carácter excepcional, se puede autorizar la apertura de otros establecimientos comerciales individuales de entre 500 y 1.500 metros cuadrados de superficie construida que, atendiendo a la naturaleza de los productos que comercializan o sus particulares necesidades logísticas o de aparcamiento, precisen de grandes superficies para el desarrollo de su actividad, no disponibles en otras ubicaciones del municipio. Igualmente, se puede dar permiso excepcionalmente a la apertura de establecimientos comerciales individuales de hasta 2.500 metros cuadrados de superficie comercial, siempre que no excedan de 4.000 metros cuadrados de superficie construida, destinados a la venta de alimentación o mixtos, cuando se ubiquen en parcelas colindantes o anexas a tramas urbanas consolidadas de uso dominante residencial.

Por otra parte, en los nuevos sectores de uso industrial dominante, la edificabilidad terciaria comercial máxima no puede superar el veinte por ciento de la edificabilidad total asignada al sector, y no está permitida la instalación de establecimientos colectivos, tales como centros, galerías o parques comerciales ni zonas de venta no sedentaria en ámbitos de uso dominante industrial. Con el cambio de uso, estas restricciones serían historia.