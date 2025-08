El alcalde de Elche recurre el rechazo de Costas a autorizar iluminación enEl Pinet

«Costas ha abandonado a los vecinos de El Pinet». La frase fue pronunciada este lunes por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en un encuentro al que había citado a los medios de comunicación en la playa ilicitana situada en la pedanía de La Marina después de conocer que la Dirección Provincial de Costas había rechazado una solicitud municipal para poder iluminar con farolas este rincón del litoral.

Pero el regidor no se va a quedar de brazos cruzados tras la decisión adoptada por los técnicos del organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y aprovechó la convocatoria para anunciar que el Ayuntamiento de Elche iba a presentar un recurso contra esa negativa, lo que anuncia que el asunto, si no hay marcha atrás, puede acabar en los tribunales. Los servicios jurídicos municipales ya están trabajando en encontrar una grieta para justificar la petición en una zona que se sitúa en zona de deslinde marítimo-terrestre, de ahí que no existan competencias municipales para decir qué se hace. Al mismo tiempo, el regidor abre de este modo otro frente con la Subdelegación del Gobierno y su responsable, Juan Antonio Nieves, con quien ya tiene otro conflicto a cuenta de la seguridad ciudadana en el barrio de Carrús.

Aspecto que presenta la calle donde se instalarían las farolas / Áxel Álvarez

Cuarenta farolas

En concreto, el Ayuntamiento pretendía instalar más de 40 farolas. «Costas -reiteró Ruz en su intervención- ha abandonado a los vecinos de El Pinet que reivindican desde hace años dotar de luz a esta zona, porque hasta aquí vienen miles de personas en verano y la iluminación no es un capricho, es una necesidad». El regidor no dio detalles sobre los motivos que se van a argumentar para vencer esta negativa solo que «vamos a seguir trabajando por la instalación de luz en esta playa por la que ya hemos realizado una inversión y vamos a dar la batalla por los vecinos y propietarios de El Pinet, por esta pedanía de La Marina y porque es lo que merecen los ilicitanos que viven aquí».

Playa de El Pinet este lunes / Áxel Álvarez

El regidor aprovechó para recordar que también se han involucrado en la permanencia de las casas de El Pinet. «Creemos de verdad en la propiedad privada y en la justicia de la gente buena que está aquí y que no solo está pasando las vacaciones, también dan trabajo a muchos ilicitanos con sus negocios y generan oportunidades de empleo y turismo».