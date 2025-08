La Generalitat triplicará las camas infanto‑juveniles de salud mental y creará unidades en Elche, Alcoy y San Juan

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha respondido este lunes en Elche al preocupante déficit de especialistas en salud mental en la provincia, donde muchos cambian la pública por la privada, anunciando un incremento de las camas de hospitalización infanto-juvenil así como del personal sanitario. El Consell activará 50 camas más y triplicará las plazas especializadas, además de elevar el presupuesto en salud mental y adicciones un 75 %, hasta superar los 192 millones de euros. Estas medidas dan respuesta, dijo el responsable de la Generalitat, tanto al déficit detectado como a la urgencia de una atención "más humana y eficaz". Elche será uno de los departamentos beneficiados, de ahí que haya hecho aquí el anuncio.

Un esfuerzo que no debería ser tan importante, dijo, “si tuviéramos la financiación y la liquidez que necesitamos, si tuviéramos un fondo de nivelación y si no fuéramos los últimos en las políticas sociales por parte del Gobierno de España”. Mazón calificó de “injusticia” que haya “comunidades que para estar en el pódium o para estar por encima de la media no tengan que hacer tanto esfuerzo como el que estamos haciendo nosotros”. El presidente incidió en la apuesta del Consell por la sanidad pública y, en especial, por la salud mental, “uno de los grandes problemas sociales del siglo XXI”, dos ámbitos que, “no van a pagar el abandono de financiación y, por tanto, del sanitario al que nos está sometiendo el Gobierno de España”. Antes del anuncio de este lunes, la Conselleria ya había reforzado la plantilla con la creación de 200 nuevos puestos en salud mental —un incremento del 21,4 %— e introducido nuevas unidades en hospitales de Elda, Elche, Alcoy y Alicante.

“En las últimas legislaturas no creó ni una sola cama para niños y adolescentes”, criticó Mazón, subrayando que esta situación contrasta con la inversión actual del Consell.

Unidades

Estas declaraciones y anuncios se realizaron dentro de una visita al Hospital de Elche. El presidente dijo que bajo el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024‑2027, se pondrán en marcha siete nuevas unidades psiquiátricas infanto‑juveniles en distintos hospitales valencianos, uno de ellos en el centro sanitario ilicitano. Concretamente, Elche contará con seis camas y en conjunto en la Comunitat se pasará de 19 a 69 camas, superando con ello la media nacional y situando a la Comunitat "entre las mejores dotadas en salud mental infanto‑juvenil". Las otras unidades está previsto que abran en Gandia (6), San Juan (12), Arnau de Vilanova (8), antiguo Hospital Militar (6), Clínico de Valencia (6) y Alcoy (6).

La Generalitat reforzará su apuesta por la salud mental para los más jóvenes / INFORMACIÓN

Sanidad, en un comunicado dijo tras la visita de Mazón que "la Unidad psiquiátrica infanto-juvenil de Elche permitirá hospitalizar cada año a más de 60 menores con trastornos mentales agudos” que necesitan un entorno terapéutico, especializado, cercano y humanizado". Este nuevo servicio, en el que se han invertido 120.000 euros en obras y 900.000 euros anuales en profesionales, contará con un equipo de 23 sanitarios y educadores, lo que incluye psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros especialistas, trabajadores sociales, terapeutas, profesores o auxiliares.

Tratamientos

Por otra parte, en materia de innovación tecnológica, tanto el Hospital General Universitario de Elche como el de Orihuela, dispondrán de equipos de Estimulación Magnética Transcraneal para el tratamiento de casos resistentes de depresión y trastorno obsesivo-compulsivo, tecnología de la que también podrán beneficiarse los pacientes del Departamento de Salud de Torrevieja. Además, los tres departamentos contarán con equipos de Estimulación Transcraneal Directa, un recurso que permitirá tratar cuadros depresivos y alucinaciones auditivas persistentes en el domicilio de los propios pacientes, sin necesidad de traslado al hospital. Como complemento a estas medidas, los tres departamentos dispondrán también de equipos de Realidad Virtual para el tratamiento de fobias y otros trastornos de ansiedad. Este aparataje permite atender desde depresiones graves a trastornos obsesivo‑compulsivos o ansiedades sin necesidad de desplazamientos.

“Este cambio es posible gracias al esfuerzo inversor del Consell, que ha incrementado este año un 75 % el presupuesto ysupera los 192 millones de euros”, afirmó el jefe del Consell para evidenciar el compromiso público frente al déficit privado.

La conselleria también ha activado unidades escolares de detección precoz, programas educativos socioemocionales en colegios y acciones comunitarias que forman parte del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024‑2027. Según el director general Bartolomé Pérez Gálvez, «el crecimiento de personal fue el más espectacular en la historia de la Generalitat en Salud Mental», y se ha pasado a implementar unidades de hospitalización y neuroestimulación tanto en Elche como Elda, beneficiando a menores como adultos.

El alcalde Ruz acompañó al conseller Gómez, al presidente Mazón y al director general Pérez Beltrán en Elche / INFORMACIÓN

Mala salud

En otro orden de cosas, la Comunitat ha registrado porcentajes alarmantes de riesgo de mala salud mental, especialmente entre menores de 15 años, que alcanzan un 10,7 %, y en población general de más de 15 años, con cifras superiores al 39 %. Esta incidencia elevada, unida al déficit estructural detectado, provocó que la Generalitat se situara en las últimas posiciones en dotación de recursos frente a la demanda real post‑pandemia. La ausencia de camas y especialistas era especialmente grave en el ámbito infanto‑juvenil. Estas actuaciones se articularán mediante la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones (OSMA), estructuras interdepartamentales, observatorios para el estigma, formación especializada (Psiquiatría, Psicología clínica infantil, enfermería), y colaboración con educación y servicios sociales. El plan dispone de un presupuesto plurianual estimado en 284 millones de euros, de los cuales una parte sustancial se destina a infancia y adolescencia.