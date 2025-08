Vecinos del centro de Elche plantan cara al Ayuntamiento contra los ruidos de las barracas en las Fiestas

Faltan dos días para que el alboroto se adueñe de las calles de Elche con las Fiestas patronales y ya hay vecinos en alerta por el ruido, no porque ya esté presente si no porque llevan infinidad de años aguantándolo a escasos metros de casa pese a enviar continuas quejas al Ayuntamiento para que se pongan alternativas que no impacten tan de lleno en las viviendas.

Residentes junto a las barracas y del entorno del Paseo de la Estación, donde abrirá el 7 de agosto el racó de ocio y gastronómico, denuncian que desde hace más de dos décadas están sufriendo de la Administración local "un ensañamiento contra nuestros hogares de forma sistemática". Cargan contra la cercanía a los pisos con la que se instalan los equipos de música.

Altavoces

"Estamos rodeados por monstruosos altavoces", recriminan, hasta el punto que han manifestado en alguno de los escritos que cada año se superan los umbrales permitidos, como volvieron a incidir en el último pleno. Si bien, pese a que la ordenanza local de contaminación acústica establece un límite de 90 decibelios medidos a cinco metros del foco sonoro, desde el bipartito se amparan en el último decreto firmado por Alcaldía el pasado 30 de julio, por el que se exime del cumplimiento de objetivos de calidad acústica de las ciudades, por lo que durante los días grandes, del 7 al 15 de agosto, la música que en otro momento del año no se permitiría sí que sería válida gracias a la exención temporal contemplada en la normativa autonómica de protección de la contaminación acústica. A esta medida siempre se ha acogido el Ayuntamiento.

Condena

En este sentido, residentes sostienen que cuando llegan las fiestas se viola su intimidad porque tienen que convivir con una saturación acústica que les impide hacer una vida normal en sus viviendas, con lo que entienden que se está vulnerando el artículo 18 de la Constitución Española que garantiza la inviolabilidad del hogar, “desde la perspectiva que aquí nos ocupa, se traduce en que cualquier ciudadano tiene el derecho y la garantía de que su domicilio no puede ser perturbado, ni por actuaciones materiales directas, ni tampoco por actuaciones incorpóreas a través de inmisiones de ruidos, olores, emisiones y otras injerencias", manifiestan.

Se apoyan, también, en un caso que ha creado jurisprudencia sobre la condena hace cuatro años al Ayuntamiento valenciano de Tabernes de Valldigna, por la que tenía que indemnizar a residentes por la exposición al ruido de varios vecinos a causa de un festival de música.

Montaje del racó en el Paseo de la Estación / AXEL ALVAREZ

30 decibelios

Residentes afectados insisten que deberían mantenerse unos 30 decibelios dentro de las viviendas, como marca la ley autonómica, y que por el contrario llegan hasta los 80 o 90 db ante situaciones excepcionales como las fiestas, con lo que han reclamado mediciones para que las autoridades comprueben el malestar desde dentro. Aseguran que por experiencias de otros años llegan incluso a temblar los muebles.

Hace meses residentes de la avenida de la Comunidad Valenciana también clamaron contra el Consistorio porque aseguraban que con la celebración de conciertos en l'Hort de Baix, fuera de las fiestas de agosto, se superaban los 54 decibelios por la noche en el interior de las casas cuando el límite marcado es de 30, según la normativa autonómica, y 40 según la local. Entonces la versión que dio una de las comunidades de vecinos es que la regulación en Elche se elaboró el pasado mandato tomando como referencia los límites diurnos, y con una instrucción de emisión para horario diurno, pese a que las principales molestias se producen en horario nocturno.

Mediciones

Si bien, desde la concejalía de Aperturas y Hostelería trasladan que la Administración local no tiene la obligación de realizar mediciones en las viviendas durante los días de barras y barracas porque están acogidos a la exención temporal por las fiestas. La edil del área, Caridad Martínez, destaca que son fechas en las que "tenemos que convivir todos". Eso sí, reconocen desde el departamento municipal que contestan quejas de residentes de diferentes puntos de la ciudad así como de las pedanías cuando son fiestas de verano, pero que no pueden hacer más allá que controlar que se cumplen los horarios de cierre o, ante casos de niveles muy altos de ruido el Ayuntamiento lo pone en conocimiento de la Policía Local para que los organizadores de los eventos tomen nota y bajen el volumen, como ha ocurrido en alguna ocasión, aseguran.

Una de las reclamaciones más repetidas año tras año es la de residentes de la calle Pizarro, que incluso han recogido firmas de estos años a esta parte porque el vial está flanqueado entre la barraca que se instala en los patios del colegio Luis Cernuda y el racó del Paseo de la Estación, espacio que mantiene una actividad prácticamente ininterrumpida porque abrirá hasta las 06 horas, a pesar de que este 2025 el equipo de gobierno de PP y Vox acordó un parón con la música entre las 17 y las 20 horas para garantizar el descanso vecinal, una medida que los residentes ven insuficiente.

Barracas de Elche, en imagen de archivo / Sergio Ferrández

Desplazamiento

Lo que reivindican es que al menos este recinto, que por el día ofrece comidas y por la noche conciertos, se aleje de la zona residencial. Recuerdan que hace unas dos décadas las barracas y los equipos de sonido estaban de 90 a 100 metros más al norte hacia el Parque Municipal y en las inmediaciones de la Avenida de la Libertad.

Fran Linares, presidente de la asociación de hostelería y encargado de la explotación este 2025 del racó, es consciente de que el ruido que conllevan las fiestas puede alterar la calma de residentes, y más en calles como esta que apenas tienen circulación de vehículos durante el año, pero defiende que se ciñen a las exigencias que les marca el Ayuntamiento y que pese a las exenciones de la normativa local por tratarse de las celebraciones patronales, pasan diferentes controles de ingenieros acústicos para que no se excedan los límites.

Carpa techada

Por otro lado, Linares apunta que este 2025 esperan reducir el impacto acústico que pueda ocasionar el racó de ocio con la carpa techada de 1.000 metros que ya se está instalando, y que además incluirá sistema de ventilación. La edil de Hostelería sostiene, igualmente, que se espera que el sonido sea más envolvente y no llegue tan lejos para minimizar al máximo las molestias.