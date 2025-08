El derribo de cuatro bloques en San Antón comenzará en octubre

El último trimestre de 2025 es la fecha que ha dado este miércoles el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para comenzar los derribos de cuatro bloques declarados en ruina del barrio de San Antón, concretamente los números del 11 al 14 (en las calles Pintor Benedito, Palombar, Alcana y Saoni), después que se adjudicara el contrato a la empresa Erri-Berri SL por 749.000 euros más IVA (885.000 euros), prácticamente la mitad de lo previsto inicialmente, un 52 %, concretamente. Adjudicación provisional que ya se dio a conocer en junio y que en el consejo de administración de la empresa pública PIMESA ha confirmado en esta sesión.

El desalojo de las últimas viviendas ocupadas, la negativa de dos propietarios a dejar sus pisos y la maraña de recursos administrativos, amén del conflicto con otros 11 dueños que han llevado al justiprecio las indemnizaciones (entre 20.000 y 25.000 euros) acordadas con todos los propietarios, hace que en estos momentos solo esté garantizado que a partir de octubre se pueda demoler el número 11, que está vacío y aunque algún otro también lo está, el Ayuntamiento no tiene el derecho de propiedad para su derribo o bien los propietarios se niegan a entregarlos. "Que estén vacíos no quiere decir que tengamos la titularidad de los bienes", resumió el responsable de PIMESA, Antonio Martínez. En esos otros tres "calientes" se espera encontrar soluciones de aquí a octubre, algo que la empresa adjudicataria, que tendrá asesoramiento del arquitecto ilicitano Francisco Fuster y la empresa AJF Ingeniería, según el acuerdo, ya conoce. Los bloques se encuentran ubicados en la zona norte del barrio, entre la parroquia y Travalón. En total, se trata de 284 viviendas y 24 locales. La actuación supondrá, según Ruz, un “paso clave para culminar el proceso de renovación integral del barrio dentro del próximo convenio dentro del Plan Estatal de Vivienda”.

Una vecina de San Antón observa su edificio clausurado / Áxel Álvarez

Jurado provincial

Para no identificar a los propietarios, los responsables municipales no dijeron en qué bloques y escaleras tienen esos problemas con propietarios, pero hay un problema de ocupación pendiente de sentencia. Con otra familia se está a expensas de lo que diga el Jurado Provincial de Expropiación, lo que se espera resolver en septiembre. Martínez admitió que con otras 11 familias indemnizadas, pero que no estaban de acuerdo con las cantidades, puede ser que finalmente se acabe en los juzgados, pues acudieron al justiprecio y el peritaje encargado por el jurado provincial aumenta la cuantía asignada, en un caso incluso llega al doble de lo previsto, lo que el responsable de PIMESA argumentó que era el resultado de un informe que no había tenido en cuenta las circunstancias del suelo y el barrio, que vendrían a minorar esta cantidad. De no admitirse el recurso, en este caso municipal, contra dicha peritación, el asunto sí podría acabar en el juzgado contencioso.

Que está siendo un proceso difícil quedó claro cuándo Antonio Martínez se refirió a que dos propietarios se niegan a marcharse y ahí hay poca negociación posible, "viven allí, parece que la situación de infravivienda no les afecta. Ellos tienen vivienda reservada para ellos, esperándoles, pero han considerado oportuno hacer todos los trámites dentro de la expropiación, con lo cual están retrasando notablemente el proceso de derribo". Según el responsable municipal, "entienden que sus viviendas están bien, que no pasa nada en el barrio y su casa está perfecta. Por ello legítimamente recurren y están en los tribunales. "Lo único que están haciendo es retrasar el proyecto notablemente. No es culpa del Ayuntamiento ni de Pimesa que se esté retrasando. Son las circunstancias personales de muy poca gente, en este caso, dos que han considerado oportuno llegar hasta el final en sus legítimos derechos jurídicos. El jurado ya se ha pronunciado y ahora, cuando nos lo comuniquen formalmente, nosotros haremos las actas de pago y podemos disponer de esas viviendas. De todas ellas. Por tanto, derribaremos el resto de los edificios. Eso es una cuestión de plazos, no es una cuestión de indecisión, de qué va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a tirar los edificios".

Pablo Ruz, junto a Antonio Martínez y Francisco Soler, dando cuenta de los acuerdos de PIMESA / M. Alarcón

Venta de las primeras parcelas para "Casa Fácil" En otro orden de cosas, PIMESA acordó ayer abrir la convocatoria pública para la venta de cuatro parcelas destinadas a la promoción de vivienda de protección pública (VPP) en Elche. Iniciativa enmarcada dentro del plan municipal "Casa Fácil", que busca facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables, con una previsión global de 392 viviendas en los próximos años. En esta primera fase del plan, sale a la venta cuatro parcelas en El Pla, Carrús y Torrellano, que según Ruz, permitirán promover hasta 231 viviendas de protección pública y 271 plazas de aparcamiento. El procedimiento de enajenación se realizará bajo la fórmula de colaboración público-privada, donde las empresas adjudicatarias pagarán el valor de los solares mediante la entrega de parte de las viviendas construidas. Esta fórmula, conocida como permuta, busca impulsar la construcción de vivienda asequible, facilitando el acceso a la vivienda protegida. Los inmuebles resultantes podrán destinarse a venta, alquiler o alquiler con opción a compra, según establezca la normativa vigente, orientadas a jóvenes y colectivos vulnerables. Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas hasta el 23 de octubre.

Nuevo edificio

El alcalde también se refirió a la construcción del nuevo edificio de 45 viviendas en San Antón, anunciado en abril tras los desalojos de cuatro escaleras que conformaban el bloque 8. El mismo se ejecutará con fondos municipales y una ayuda de la Generalitat Valenciana, que pondrá 2,5 millones de euros para su financiación, a la espera de saber si el Ministerio de la Vivienda también firma algún tipo de compromiso de cara a 2026 dentro de sus programas de regeneración y rehabilitación. Ruz dijo que ya tiene en su poder el borrador y ha recordado que la administración autonómica diferirá en varios ejercicios su aportación a medida que se vayan certificando los trabajos. Para 2025 hay una partida de 500.000 euros. Según el regidor, el proyecto ya existe y solo será necesario licitar los trabajos cuando el citado convenio esté suscrito, entre septiembre y octubre en El Pla, Carrús y Torrellano, que según Ruz, permitirán promover hasta 231 viviendas de protección pública y 271 plazas de aparcamiento.