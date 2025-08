Mario Vaquerizo o el pregón bomba de Elche que ni Vox se esperaba

Como en cualquier ayuntamiento un día antes del inicio de las fiestas patronales hay nerviosismo. Mucho nerviosismo. Pero si el pregonero es Mario Vaquerizo es más que probable que todo pueda saltar incluso por los aires. El problema es que con el polifacético artista no se sabe cuándo sucederá: si antes, durante o después o si se en ese ayuntamiento se pueden padecer estos tres estados. Es decir que habrá polémica en los tres tiempos porque desde que el polifacético showman dio la exclusiva de que le habían ofrecido el cargo en un programa de radio nacional, adelantándose al anuncio municipal, el alcalde, Pablo Ruz, ha ido literalmente a su remolque al punto de tener que subirse al carro y confirmarlo con prisas en un acto de corte religioso y cultural en mitad de la basílica de Santa María.

Desde aquel día sus socios de Vox no salen de su asombro porque no se les preguntó ni consultó la elección, según confirman a INFORMACIÓN concejales que aseguran que, en desacuerdo con la elección principalmente, pero también con el ninguneo que les ha demostrado el regidor, han decidido no acudir al evento de esta tarde-noche (comienza a las 21 horas, aunque el plato fuerte llegará hora y media más tarde). Los ediles de Vox, aseguran, tampoco acudirán al ágape que tendrá lugar a continuación en el Palacio de Altamira (fuera del programa oficial de actos) y en el que aprovechan concejales y miembros de los entes festeros, entre otros invitados, para brindar, hacer tertulia y sin duda en esta ocasión hacerse muchos selfies con el que acaba de ser el gran protagonista de la noche.

Mario Vaquerizo, en un acto benéfico con Enrique López y Alberto Núñez Feijóo / Eduardo Parra

Hace unos días Ruz en una entrevista y en relación con su decisión de invitar a Vaquerizo a tal honor dijo que «era consciente del riesgo, pero va a ser divertido». Una frase de cara a la galería si tenemos en cuenta que desde aquel 20 de junio que se conoció su designación las relaciones entre los dos socios de gobierno se han ido tensando por mucha apariencia de normalidad que quieran dar tanto Ruz como Rodil. Hay quien dice que no le pasan una más. ¿Se ha terminado la luna de miel?. No. Hace menos de una semana el equipo de gobierno acordó concederle el Ram d'Or, que no es una distinción cualquiera, pero que los últimos años han recibido todos los pregoneros, lo cual les coloca a la altura de rectores, catedráticos de universidad o deportistas de élite. Ya uno se puede preguntar ¿qué tienen en común el rector Juan José Ruiz, la coreógrafa Pilar Sánchez y Mario Vaquerizo?. La respuesta es el Ram d'Or.

Pero, decimos, también puede saltar todo por los aires este mismo jueves, que seguro que salta, durante el pregón. Ayer, a algunos asesores no les llegaba la camisa al cuello porque nadie sabía de qué va a hablar desde el balcón del Ayuntamiento. No hay pregón. Sí, han leído bien. No hay pregón. «Quien quiera mi pregón tendrá que acudir a la Plaça de Baix» le dijo a responsables municipales que, como es habitual y para evitar errores involuntarios tienen a bien repasar el texto por si existe alguna corrección y de paso facilitar a los medios de comunicación su trabajo adelantando el contenido embargado.

Este es el tercer pregonero que se decide desde Alcaldía tras los ilicitanos David Agulló (2023) y Rosana Perán (2024) y, sin duda, el que más expectativas ha despertado.De eso no hay la menor duda y este jueves, a buen seguro, quedará en un segundo plano que se acuerde del Misteri, del Elche CF en Primera, del Palmeral, de los Moros y Cristianos o de la Patrona o del Año Jubilar. Vaquerizo promete fiesta. Una fiesta que no ha convencido a Vox.

Alaska

«¿Viene con él Alaska?», se preguntaba este miércoles en Alcaldía para saber si aún habrá más pólvora en la fachada del Ayuntamiento de Elche esta noche junto a responsables municipales y entes festeros. Nadie lo sabe y es posible que ni el propio Vaquerizo. Al artista se le espera este mismo jueves en un hotel donde estará hospedado al menos dos noches porque actúa en el Hort de Baix este viernes a las 0.00 horas junto a las Nancy’s Rubias (entradas a 10 euros). Quizá ahí también pueda saltar la bomba porque es una persona impredecible y al que se le pide eso, espectáculo.

La Concejalía de Fiestas no ha escatimado en gastos para este acto. Para amenizar el acto se ha contratado a un disyoquéy, a DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, lo que ha supuesto un desembolso para las arcas municipales de 38.900 euros.