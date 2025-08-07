Camela aplaza su concierto de las Fiestas de Elche al 12 de agosto

Los cuñados más famosos de la música española, Camela, no actuarán este viernes en las Fiestas de Agosto de Elche, lo que estaba previsto a partir de las 23 horas en la Barraca Municipal. El Ayuntamiento ilicitano ha informado que el concierto se aplaza, "por problemas de salud". Pero esto no quiere decir que los ilicitanos no puedan escuchar a los precursores de la tecno-rumba porque se ha reprogramado su actuación para el día 12 a la misma hora, a las once de la noche. Las entradas costaban a partir de 22 horas. Según los responsables municipales, las entradas se pueden utilizar bien ese día o solicitar la devolución.

Camela, en una actuación / INFORMACIÓN

Tu cara bonita, este viernes

A continuación, tras Camela, actuará el grupo Tu otra bonita, pero ya con entrada gratuita desde las 0.45 horas de la noche del 12 al 13 de agosto. Este viernes suple a Camela en la barraca municipal desde las 21 horas unos disyóqueis con la Fiesta Infinita.