Ocho meses para iniciar la construcción del nuevo edificio de San Antón

En el primer trimestre de 2026, dentro de unos ocho meses, deberían comenzar las obras del nuevo bloque de San Antón, con 45 viviendas, según anunció este jueves el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, al término de la junta de gobierno. En la reunión, la última hasta septiembre, se aprobó un trámite más: la solicitud a la Generalitat para la suscripción de un convenio de colaboración que permita impulsarlo. Es la denominada fase 3, con un presupuesto de 5,5 millones de euros que incluirá también la demolición del bloque 8, desalojadas sus cuatro escaleras el pasado abril, y la urbanización del entorno. El proyecto está listo, se encargó en 2023 al arquitecto Javier Boix, y solo falta la firma del convenio y la licitación de las obras. Otra cuestión es de dónde saldrá todo el dinero para ello.

El trámite aprobado en la junta de gobierno era preceptivo aunque ya la Generalitat anunció hace cuatro meses que aportaría 2,5 millones de euros para dicho proyecto. Este año ya hay 500.000 euros consignados y, el resto, llegará a medida que se vaya certificando la obra que gestionará la empresa pública PIMESA en una inversión plurianual. ¿De dónde saldrán los tres millones restantes?. Soler espera que buena parte de la cantidad proceda del Ministerio de la Vivienda porque así se comprometió su director general en una visita urgente a la ciudad tras aquellos desalojos, pero de cara a 2026 siempre y cuando dicha fase 3 se incluya en el plan estatal de rehabilitación y regeneración urbano. En caso contrario sería el Ayuntamiento de Elche el que debería soportar esta inversión. El edil no pudo precisar qué pasará con el resto de las fases pendientes. Una "pelota" enorme que queda por resolver porque quedan más de 700 familias en bloques antiguos de San Antón, en algún caso, en parecidas circunstancias de habitabilidad que los cuatro que el miércoles se anunció se demolerán a partir de octubre (los números 11 a 14) o el desalojado en abril.

Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal de Elche. / INFORMACIÓN

Otros acuerdos

Además, se adjudicó el contrato de suministro, en régimen de arrendamiento de mesas y sillas necesarias para la organización de eventos en distritos. Según la portavoz Inma Mora, se trata de un contrato dividido en dos lotes. Uno, para las actividades que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de julio; y el segundo, del 1 de agosto al 31 de diciembre por un montante de 25.712 y 47.827 euros respectivamente y una disminución del 18% respecto al presupuesto base de licitación. “Este es un ejemplo más del compromiso de este gobierno municipal en la reducción de facturas”. También se aprobó el pago de horas extraordinarias, con tres partidas que superan los 510.000 euros para servicios específicos o esenciales de la Policía Local y de agentes de Movilidad. La más importante, de 410.000 euros, forma parte de la bolsa de horas de julio. Dicha bolsa es anual con un montante de 1,2 millones de euros.