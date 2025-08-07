Cuatro motoristas de la Policía Local han escoltado a Mario Vaquerizo, sin Alaska, hasta el Ayuntamiento de Elche

Mario Vaquerizo, elegante, de negro riguroso y nervioso, como no podía ser de otro modo, ha llegado sobre las 21.45 horas al Ayuntamiento de Elche donde a las 22.30 horas tiene que comenzar la lectura del pregón que dará paso a las Fiestas de Agosto. El alcalde y los portavoces de PP, PSOE y Compromís, lo han recibido en la casa consistorial. No estaba la portavoz de Vox, Aurora Rodil, tampoco los concejales de la formación que da sus votos al PP de Ruz para gobernar la ciudad. Como ha publicado INFORMACIÓN, el motivo no es otro que el rechazo a la designación del líder de las Nancys Rubias.

Una imagen en el despacho del alcalde, Pablo Ruz, con el pregonero / INFORMACIÓN

Dedicatoria

El regidor ha recibido a Vaquerizo en su despacho, donde ha firmado en el libro de honor de la ciudad en presencia de los portavoces. En un momento dado, el showman ha pedido al alcalde que se acercara a él para preguntarle si escribía elcheros o ilicitanos en la dedicatoria, según testigos presenciales. "No lleva pregón", han asegurado estas mismas fuentes. Ahora bien, ha acudido con una carpeta azul bajo el brazo. Ahora se desvelará el misterio.

La noticia de que era posible que al final fuera a improvisar, en cualquier caso, solo ha hecho que poner más nervioso, si cabe, al alcalde que desde que se conoció que Vox no acudiría al acto está muy preocupado por si peligra el pacto de gobierno, pese a que el edil Samuel Ruiz, quien ha tomado la batuta de la dirección de la formación, ha negado cualquier posible ruptura. Vaquerizo ha llegado al Ayuntamiento de Elche sin Alaska, algo que no se ha sabido hasta el último momento por el mutismo del propio artista. El pregón acaba de comenzar.