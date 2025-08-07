Mario Vaquerizo ya está en Elche: "Beverly Hills es una mierda al lado de esto"

"Ay qué nervioso estoy Nancys". Cuando apenas faltan unas horas para que Mario Vaquerizo se suba al balcón del Ayuntamiento para dar la entrada a las Fiestas de agosto en Elche, el músico ha querido mandar un mensaje desde sus redes sociales.

Entorno a las 14 horas, y desde el jardín de un conocido hotel del centro, lanzaba un reel de Instagram junto a Marta (Nancy O) y Miguel Balanzategui (Nancy Reagan), en el que de una forma graciosa disculpaban al cuarto componente por no estar en Elche, Juan Pedro del Moral (Nancy Travesti), "que sigue en Barcelona trabajando en el taller terminando los modelos de Cortana", apuntaba el propio Mario.

El pregonero, con su característico estilo, ha sido tajante: "Beverly Hills es una mierda al lado de todo esto, yo ya no quiero estar en Los Ángeles, quiero estar en Elche", para lanzar un mensaje a la ciudad, apenas horas después de que saltase la polémica porque Vox se desmarca del pregón y que los concejales de esta formación en el gobierno no asistirán al acto este 7 de agosto a partir de las 22.30 horas en la Plaça de Baix.

Postura

Una postura que ahora contrasta con la reacción que tuvo en su momento la socia de Pablo Ruz, Aurora Rodil (Vox), que alabó la trayectoria del humorista cuando el pasado 20 de junio se desveló el nombre del afortunado porque cumplía con tres valores esenciales, entre ellos el amor a la Maredéu.

Al margen de las críticas el cantante, que actuará con su grupo Las Nancy's Rubias este viernes, 8 de agosto, en l'Hort de Baix a las 0.00 horas (entradas a 10 euros), ha destacado en este breve vídeo que han venido a Elche a contagiarse "de la alegría tan bonita entre palmeras". Alabando a la ciudad señaló que se encuentran en la ciudad "más maravillosa del mundo".

Reacciones

El vídeo, que cuando son apenas las 17 horas ya sobrepasaba las 35.000 visualizaciones y ha sido compartido por el alcalde, además de recibir mensajes de bienvenida de miembros el Ejecutivo local como la edil Celia Lastra o colectivos como la Denominación de Origen de la Granada Mollar, teniendo en cuenta que la mujer de Vaquerizo, Alaska, ha sido embajadora del sello de calidad. Precisamente este fue uno de los argumentos que dio la edil de Cultura, Irene Ruiz, para la designación como pregonero.