Los dos mejores escaparates de las Fiestas de Elche son una farmacia y una tienda de bordados

El esfuerzo por mejorar el negocio, pero también por hacer fiesta tiene su premio cada año. El Ayuntamiento de Elche ha entregado este jueves los galardones de la nueva edición del concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial “Fiestas de Elche”. Un concurso dirigido a los establecimientos de Comercio y Hostelería del municipio, dotado con 5.000 euros en premios, repartidos en dos categorías: Moros y Cristianos y Misteri d’Elx.

Los establecimientos Tijeras Verdes Costura y Bordado y la Farmacia de Las Bayas se han alzado con los máximos galardones en cada una de las categorías, junto a Calzados y Complementos Fini, Farmacia Sarah Gómez y Novozenter en cuanto a la temática de Moros y Cristianos y Donna Accesorios, Floristería Ventana Azul y Farmacia El Salvador en la categoría del Misteri d’Elx.

Entrega de un galardón / INFORMACIÓN

Calidad

La edil de Comercio y Hostelería, Caridad Martínez, ha destacado la calidad del trabajo de los establecimientos participantes, ya que “colaboran en hacer de Elche una ciudad más bonita, además de ayudar a que se conozca el Misteri d’Elx y la fiesta de Moros y Cristianos”.