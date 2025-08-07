Del «misterio» de Feijóo en Elche al del lavado de cara de Santa María

En el PSOE ilicitano hay cierto malestar con la revista que cada año edita la mercantil MIC, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche. Un trabajo concienzudo de casi 200 páginas que está considerada la publicación oficial y que se reparte por doquier en las dependencias municipales (en algunos despachos aseguran que ya está agotada).

El motivo no es otro que en la página 33, dentro de un reportaje sobre la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, que pretende convertir el plato en BIC se incluye una fotografía que les ha sorprendido. Concretamente, por uno (mejor dos) de los invitados que ha tenido dicho colectivo. Fue en marzo de 2023 y horas antes de que diera un mitin junto a la basílica de Santa María. Se trata del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aparece flanqueado por el entonces candidato a la Alcaldía, Pablo Ruz, y el que por aquel entonces también lo era a la Generalitat, Carlos Mazón. «¿Casualidad en la elección?», se preguntan los socialistas. Se ve que se trata de una reproducción de la original. Fuentes del equipo de gobierno, a preguntas de INFORMACIÓN, desconocían ayer cómo ha llegado allí. Tampoco la asociación lo sabe. Un misterio.

Una turista fotografía la fachada norte de Santa María, en Elche / Áxel Álvarez

A presión

Él miércoles la empresa de limpieza municipal saneó la fachada de la basílica de Santa María con agua a presión. Un BIC de la Iglesia pero... ¿alguien pidió permiso? ¿Hacía falta?. La portavoz municipal, Inma Mora; y el vicealcalde, Francisco Soler, a preguntas de INFORMACIÓN, dijeron ayer desconocer si se había pedido. Otro misterio.