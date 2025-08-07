Las calles de Elche estallan con los Moros y Cristianos

Una quincena de bandas de música de toda la provincia de Alicante, más de 1.000 festeros en las calles y una alegría desbordante. Los Moros y Cristianos de Elche desafiaron el bochorno horas previas al pregón este 7 de agosto con un propósito muy claro: introducir sus días grandes por todo lo alto. Eso sí, con cambios para hacer más llevadera toda la actividad programada.

La asociación festera este año aprobó un cambio en los recorridos y los tiempos para que el primer acorde de su Entrada de Bandas sonase casi una hora más tarde que en 2024, a partir de las 18.45 horas en lugar de las 18 horas como en años anteriores, todo para rebajarle algún grado al encuentro.

Elche arranca sus fiestas de Moros y Cristianos con el himno y la Entraeta / Áxel Álvarez / Áxel áLVAREZ

Más de 400 músicos

Así las cosas, unos 400 músicos de múltiples puntos como Cocentaina, Crevillent, Elda o Alcoy partieron esta vez desde las Cuatro Esquinas y no desde el Corazón de Jesús con un itinerario marcando el ritmo por la Corredora, Carrer Ample, Uberna hasta la Plaza del Congreso Eucarístico. Al son de pasodobles y marchas festeras, las 14 comparsas, con la incorporación este año de los Llauraors d’Elx, del bando de la cruz, desfilaron escoltadas por sus respectivas formaciones musicales, creando una estampa sonora que fusionó solemnidad y algarabía por cada rincón del centro histórico.

Himno

Uno de los momentos más esperados llegó con la interpretación del Himno Oficial de Moros y Cristianos «Elche 1977» junto a Santa María en lugar de la Plaça de Baix como en las pasadas fiestas. La composición de Francisco Valor Llorens sonó por segundo año minutos antes de lo esperado con la maestría de la dirección de Azael Tormo Muñoz, director de la Unió Musical de Llanera de Ranes, quien guió con precisión y sensibilidad a los cientos de músicos.

Patrona, Misteri y Dama

La ejecución del himno, que hace alusión a la patrona, al Misteri y a la Dama, fue potente y profundamente simbólica, y se vio coronada por el aplauso unánime del público. El presidente de la asociación, Julián Fernández, explicó que la idea es contar cada año con un director diferente, y que sea reconocido por su trayectoria, como fue el caso esta vez y en el estreno el pasado año de la mano del propio compositor.

Esta interpretación fue la antesala de la Entraeta, un desfile desenfadado que también acortó los lugares de paso arrancando desde la Plaza de Santa Isabel. Escuadras moras y cristianas se mostraron exultantes con sus polos oficiales y colores característicos acercando la fiesta al corazón de la ciudad. Conforme el día fue cayendo se fueron concentrando festeros de la media cruz y la luna con miembros de comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares, de la Unió de Festers del Camp d’Elx. así como de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores, la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés.

Cabreo por la pólvora

El cierre festivo de la jornada ayudó a suavizar el cabreo que una parte de los festeros se llevó por la mañana cuando el reparto de pólvora para el Alardo se retrasó cerca de dos horas por una demora del camión de la empresa suministradora al encuentro en el Camino de Castilla, donde un año más se hizo la entrega de 108 kilos para los arcabuceros.

Entrada Cristiana

Los actos seguirán este viernes 8 de agosto con la misa en memoria de los festeros difuntos, a las 9 horas desde la iglesia de El Salvador. A las 10 horas será la diana desde este templo sagrado y la Entrada Cristiana, con el boato a cargo del capitán José Miralles Vicente, de la comparsa Astures, arrancará a las 20 horas desde Reina Victoria.