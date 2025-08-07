La Nit de l'Àlbà de Elche ganará espectacularidad con 24.000 cohetes más

Preparativos para la noche más especial del año en Elche con una Nit de l'Albà de las más espectaculares que se recuerden. Al menos esa es la pretensión del equipo de gobierno de PP y Vox, que confirmó este jueves, a seis días vista del 13 de agosto, que se dispararán 86.000 cohetes, lo que serán 24.000 más que en 2024.

Para ello la carga de pólvora pasará de 2,6 a 2,7 toneladas lo que supone que el contrato, que se adjudicó este jueves como es tradición a la pirotecnia Ferrández, de Redován, se incrementará 10.500 euros. El montante total será de 173.780 euros para dar forma a un completo espectáculo que arrancará sobre las 23.15 horas y que pondrá el broche just antes de la medianoche con el disparo de la Palmera de la Virgen y el Gloria Patri desde la basílica de Santa María.

La edil de Festejos, Inma Mora, aseguró que este año se va a lanzar "la mayor cantidad de kilos de pólvora" en la historia de la ciudad un 13 de agosto. El volumen de disparos antes citado hace referencia a los que sufragará el Ayuntamiento, donde se incluyen también las 310 palmeras patrocinadas. El año pasado la previsión era que se lanzasen un total de 100.000 cohetes, donde se incluían los 61.000 que paga el Ayuntamiento y unos 40.000 que llegan a lanzar vecinos desde las azoteas para ofrendar a la patrona o a seres queridos. En base al incremento del espectáculo pirotécnico es probable que se supere también el número total.

La edil Inma Mora con Manuel Ferrández, responsable de la pirotecnia Ferrández / INFORMACIÓN

Ahora bien, ya en 2024 el bipartito sacó pecho de que se lanzarían 20.000 cohetes más que en ediciones anteriores explicando que el volumen habitual estaba en torno a los 40.000. No obstante, hacer la comparativa sobre si el material pirotécnico ha sido mayor o no según el año es ciertamente complicado teniendo en cuenta que anteriormente se llegaba a hablar del dato de 70.000 disparos, volumen similar al de los años previos a la pandemia de coronavirus.

Aún y así, de lo que no cabría duda es de que el volumen de pólvora ha ido incrementándose progresivamente con 200 kilos más en dos años, y media tonelada que en algunas ediciones donde apenas se alcanzaban los 2.000 kilos.

Disparos

En esta ocasión habrá 23 puntos de disparo distribuidos principalmente por el centro y barrios próximos, uno más que en 2024 porque se recupera el entorno de La Alcudia que el año pasado quedó inaccesible por la instalación de placas solares.

Cohetes

Manuel Ferrández responsable de la pirotecnia que lleva su apellido, y que está encargada de este espectáculo desde 1989, detalló que este año se lanzarán 312 palmeras, 5.199 docenas de cohetes, y que junto a carcasas, silbatos, efectos especiales, palmeras de color y los más 1.080 cohetones imperiales de la Palmera de la Virgen harán un cómputo de unas 86.000 unidades pirotécnicas.

Palmera de la virgen

Poco se puede innovar con un icono de la Alborada. Desde la pirotecnia explicaron que la tradicional palmera, la que se lleva todas las atenciones esa noche, tendrá su característico color blanco perla con lagrimeo y la esperanza está en que se alcancen los 300 metros de altura y 500 metros de diámetro.