Una operación de urgencia aleja a Francisco Borja de las representaciones del Misteri

Francisco Borja Miralles, presidente del Patronato del Misteri d'Elx, no asistirá con casi toda probabilidad a las representaciones del drama asuncionista que comienzan este lunes en la basílica de Santa María a consecuencia de una intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometido este miércoles al mediodía, según ha conocido INFORMACIÓN. Este jueves el gabinete de Comunicación ha dado a conocer esta circunstancia, del todo imprevista, y que será sustituido en las representaciones por la vicepresidenta María Teresa Botella Quirant.

Paco Borja, con la edil de Cultura Irene Ruiz, y los cargos electos del Misteri 2025 / Matías Segarra

Borja no asistió el miércoles a la Prova de Veus en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. Junto al alcalde se sentó Botella Quirant sin que se dieran más explicaciones, aunque al regidor Pablo Ruz se le explicaron las circunstancias especiales. Francisco Borja fue presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández y presidente del Elche CF, cargos que le dieron una enorme popularidad que sumó a su prestigio como empresario. En la actualidad tiene 83 años. "El Patronato del Misteri d’Elx informa de que su presidente ejecutivo ha sufrido una indisposición que ha requerido una intervención médica, realizada con éxito y su evolución es favorable", explica la institución en una nota. El diario ha sabido que tuvo un problema cardiaco y la intervención ha evitado males mayores. "Cuando los médicos lo estimen oportuno, continuará su recuperación en casa", se dice en la misma nota.

Convalecencia

"Durante el tiempo que se prolongue su convalecencia, la vicepresidenta ejecutiva, María Teresa Botella Quirant, asumirá las funciones de presidencia ejecutiva, garantizando la normal continuidad de las actividades institucionales, representaciones y actos previstos para las próximas semanas", explica el Patronato. Concluye la nota con esta frase: "Desde el Patronato agradecemos de antemano la comprensión y el respeto hacia la privacidad del presidente y su familia en estos momentos".