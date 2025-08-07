Un racó en Elche preparado para la convivencia vecinal y contra el calor

Ventiladores industriales y sonido orientado hacia el río para que la fiesta no pare, pero sin enturbiar el descanso vecinal. El racó gastronómico y de ocio 'FestiElx' abrirá sus puertas este 7 de agosto en el Paseo de la Estación de Elche tras el pregón de Mario Vaquerizo con actuaciones de Dj's. El recinto abrirá hasta el 14 de agosto.

Después de que vecinos de la zona centro alertasen esta semana a INFORMACIÓN del impacto que tienen sobre los hogares las barracas y esta oferta, con altavoces a metros de las viviendas, el Ayuntamiento confirmó este jueves que se ha procurado minimizar al máximo las posibles molestias en zonas como la calle Pizarro.

El alcalde, Pablo Ruz, asistió por la mañana a comprobar cómo ha quedado el montaje junto a las ediles de Festejos y Hostería, Inma Mora y Caridad Martínez. Sobre el terreno reseñó que en la carpa abierta, que tiene más de 1.000 metros cuadrados, se han instalado ventiladores industriales y climatización, para ofrecer mayor comodidad a visitantes y asistentes. Además, se ha mejorado el sistema de orientación del sonido hacia el cauce del río para reducir molestias en el entorno.

"Salto cualitativo"

Ruz asegura que estas mejoras son “un salto cualitativo en la propia oferta que hacemos para las mascletaes, para las noches, para los ilicitanos, los asistentes, el turismo y el público que venga estos días”.

El regidor expuso que el Racó se ha diseñado “pensando en los vecinos" al haberse orientado por primera vez la fuente de sonido hacia abajo, evitando la proyección de la música hacia las fachadas de la calle Pizarro.

Concienciación

Aún y así, el primer edil manifestó, en la línea de la edil de Aperturas estos días, "que tenemos que intentar entre todos concienciarnos de la necesidad del descanso. No se va a poder mitigar del todo porque estamos en fiestas, pero creo que es un avance importante”.

En otro orden de cosas, desde el Ejecutivo local sostienen que el hecho de tener sombra, además de ventiladores se va a mitigar considerablemente el calor que habitualmente se siente sobre este espacio cuando la afluencia es máxima.

Seguridad

Ruz también puso el foco en la seguridad del recinto y destacó que en las tardes y noches se va a hacer un "esfuerzo increíble" con la Policía Local "para que la gente venga sin ningún tipo de preocupación, más que pasárselo bien y disfrutar de las fiestas”.

Montaje estos días del racó gastronómico y de ocio en el Paseo de la Estación este martes / AXEL ALVAREZ

"Esperamos estar a la altura"

Por su parte, el presidente de la asociación de Hostelería de Elche y promotor del FestiElx, Fran Linares, agradeció al Ayuntamiento por permitir la ejecución del proyecto, "que llevábamos muchos años pidiendo”, reconoció. Linares espera que el espacio “esté a la altura de lo que pretendemos dar al ilicitano y a las fiestas patronales”.

Horarios

El Racó estará abierto desde este 7 de agosto y desde el día 8 ofrecerá actividad desde la mañana, con un descanso, acordado con el Ayuntamiento, entre las 17 y las 20 horas, para continuar hasta la madrugada, en función del día, hasta las 06 horas. Todas las actuaciones y actividades son de acceso libre y su programación completa se puede consultar a través de fiestasenelche.es.