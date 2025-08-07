Samuel Ruiz asume el mando político de Vox en Elche tras el "affaire Vaquerizo"

Samuel Ruiz ha asumido la gestión política del grupo municipal Vox en Elche en detrimento de la portavoz, Aurora Rodil, según ha confirmado INFORMACIÓN en fuentes del propio partido. La que fue cabeza de las listas electorales en 2023 pasa a tener un papel más institucional y de representación pública, pero pierde peso en la toma de decisiones. Este cambio de rumbo se adoptó hace algunas semanas. El detonante fue el nombramiento del polifacético Mario Vaquerizo como pregonero de las Fiestas de Agosto 2025 de Elche, decisión que no fue consultada, y menos consensuada por el alcalde, Pablo Ruz, con sus socios de gobierno. La reacción de Rodil, avalando a Ruz cuando dio a conocer quién era el pregonero, no gustó nada a sus compañeros de bancada que consideran que no representa a una ciudad con 2.000 años de historia o que ha sido imagen del movimiento LGTBI, algo que no encaja en el discurso local y nacional de la formación. De hecho, al menos dos de los tres ediles no tenían previsto acudir al pregón de este jueves, según confirmó el propio Ruiz, quien aseguró que Rodil tampoco iría. El nuevo peso pesado de la formación considera una "pantomima" el acto del pregón por quién será su protagonista.

La decisión no ha gustado al Partido Popular y menos a Ruz porque las relaciones siempre han sido más fluidas con Rodil que con Ruiz. Fuentes del equipo de gobierno han intentado negar a INFORMACIÓN que Ruiz sea ahora la "voz cantante" e interlocutor, restando importancia al hecho de que acudan o no al acto que abre los actos como muestra de su desacuerdo tanto por la forma (no consultar) como por el fondo (el elegido para el pregón). Dos años después de la llegada de ambos partidos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Elche las relaciones han pasado a ser más distantes, incluso con tiranteces, pero el acuerdo de gobierno no peligra lo más mínimo. De cómo están cambiando las relaciones entre ambas formaciones se demostró hace un par de semanas cuando en la junta de gobierno que tenía que aprobar modificaciones del presupuesto duró cerca de cuatro horas, con dos recesos, para intentar acercar posturas. Algo insólito que nunca se había producido. Vox ha dejado de ser un socio tan complaciente como lo ha sido y no solo pide voz y voto sino capacidad de cuestionar las políticas de Ruz y, llegado el caso, de pararle los pies. En dicha reunión Vox rechazó refuerzos en partidas destinadas a Protocolo o Fiestas, según fuentes municipales.

Ruz y Rodil, en un acto / INFORMACIÓN

Dimisión de Sempere

Todo este giro se ha producido por dos hechos. Uno, el "affaire" con el pregonero y, el segundo, la llegada como concejal de Pedro José Sáez, recién llegado al Ayuntamiento de Elche tras la dimisión sorpresiva de Raúl Sempere, lo que se produjo dos semanas después del nombramiento de Vaquerizo. Aunque en su momento la formación justificó la renuncia por motivos estrictamente personales, queda ahora claro que su salida ha roto el empate de votos en la formación política. Sáez es un hombre más cercano a las tesis de Ruiz de cómo dirigir la política de Vox en el Ayuntamiento que a las de Rodil, más plegada a las propuestas del alcalde con el que le une, antes de llegar ambos a la Alcaldía, una amistad personal. Ruz llegó a asegurar a INFORMACIÓN tras las elecciones de mayo de 2023 que le llevaron a la Alcaldía y antes de que se conociera el pacto de Valverde, que ambos compartían, incluso, confesor, dando a entender que el camino estaba más que allanado para un acuerdo.

Samuel Ruiz, en un pleno / Áxel Álvarez

¿Contrapeso del PP?

La llegada de Samuel Ruiz pone en marcha un cambio en cómo los ilicitanos tienen que ver la gestión de la formación política, más como contrapeso que como socio, pues durante estos dos años apenas ha tenido repercusión pública más allá que la que le ha dado el alcalde, Pablo Ruz, quien ha sabido cuidar y mucho a Rodil en todas sus apariciones para cederle siempre un lugar preeminente y la oportunidad de una declaración política que, según fuentes de Vox, la ha quedado en un segundo lugar y a su sombra.

El cambio de rumbo de los socios del PP mira a 2026 y a los próximos presupuestos municipales, algo que ya hizo saber al regidor en 2025, pero que no tuvo recompensa en grandes mejoras en las partidas y proyectos para que Vox impulsara iniciativas con su sella, máxime en concejalías que eligieron y que tampoco tienen una relevancia mediática y social. Y todo esto pasó en el año en el que el gobierno municipal del que forma parte ha tenido que aprobar un plan de ajuste porque el pasado año gastó 8,5 millones de euros más de lo que figuraba en el presupuesto.