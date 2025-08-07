Música
Samy Ángel y María Rodrigo, las mejores voces del V Festival de la Canción Festes d'Elx
Más de 400 personas asisten a la gala final en el Hort del Xocolater presentada por Salva Monleón y Claudia Porta, Reina de las Fiestas en 2024
Elche se consolida como un trampolín para todos aquellos jóvenes que quieren abrirse paso en el mundo de la canción. Samy Ángel, de Alicante, en la categoría de 8 a 15 años, y la ilicitana María Rodrigo, de 16 a 25, se impusieron en la final de la quinta edición del Festival de la Canción Festes d'Elx 2025, que tuvo lugar el miércoles por la noche en la Rotonda del Parque Municipal. Más de 400 personas asistieron a la velada, presentada por Salva Monleón y Claudia Porta, quien fuera reina de las Fiestas de Agosto de Elche en 2024.
Tras Samy Ángel, quien interpretó "La Cigarra" junto a un trío de mariachis que enamoró al jurado, se clasificaron el benidormí Iker Durán, quien interpretó "Creep" demostrando "potencia y carisma en estado puro", a juicio del jurado. El tercer clasificado fue el ilicitano Ashly Lindsey, quien interpretó su propia versión del tema "Lay me down". En la categoría juvenil, la segunda clasificada fue la ilicitana Aurora Sepulcre, quien cantó un aria de la ópera "Quando m'en vo" que cautivó al público. El tercer clasificado fue el villenense Helio Molina, quien emocionó al público con cada nota de "Human".
Deliberación
Mientras se producía la deliberación actuó en la gala Lucía España, la torrevejense que se impuso en la pasada edición y que sigue adelante en su camino por convertirse en una realidad del pop nacional, ofreciendo un concierto exclusivo. Veinte finalistas, diez en cada categoría, se subieron al escenario de la Rotonda del Parque Municipal. El jurado incluyó a profesionales de la música, como Lucía Martínez, de Miranda Warning. Los premios consisten en clases de canto en EMYC Talent Academy, grabaciones profesionales, videoclips y cheques en metálico.
