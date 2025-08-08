Elche estrena concurso de mascletás con un estallido de pólvora tras la resaca del pregón

Apenas unas horas después de que el pregón de Mario Vaquerizo diera el pistoletazo de salida a las fiestas, Elche volvió a llenarse de ruido, humo y olor a pólvora. La primera mascletà del concurso pirotécnico se disparó este 8 de agosto en la avenida del alcalde Vicente Quiles, junto al paseo de la Estación, escenario que por segundo año consecutivo acoge este espectáculo sonoro y vibrante. Miles de personas se congregaron para vivir uno de los momentos más esperados de la semana festera.

Montaje

El montaje comenzó a las ocho de la mañana, bajo un sol de justicia, y culminó pasadas las 14 horas con un espectáculo de unos seis minutos de duración que se desarrolló con total normalidad. Las condiciones meteorológicas acompañaron: aunque el termómetro marcaba 31 grados, no soplaba viento, lo que permitió disfrutar plenamente del estruendo.

La pirotecnia Tamarit, a cargo de Juan Carlos Rodrigo, fue la encargada de abrir fuego. El espectáculo arrancó con la traca valenciana tradicional, seguida de tres fases de fuegos aéreos —crossetes, cracker, humos de colores, roncadoras, truenos y repentinas— antes de dar paso a un cuarto de secuencias digitales que desembocó en un arrebato. Cinco fases terrestres hicieron crecer el ruido de forma progresiva hasta llegar a un terremoto de cuatro fases, coronado con un remate final “cara al público para que los ilicitanos quedaran contentos”.

Primera mascletà de las fiestas de Elche 2025 / Matías Segarra

“El escenario es elegante y permite lucirse al pirotécnico. Es la segunda vez que venimos a concursar aquí y venimos con ganas, a ver si este año toca la flauta”, señaló Rodrigo, satisfecho con el resultado.

Jurado profesional

En esta edición, el concurso recupera la figura del jurado profesional, ausente desde hace años, que contará con un peso de dos tercios frente al voto popular. Aun así, para el responsable del disparo, lo que importa sigue siendo la respuesta de la gente: “El jurado es muy bueno, pero a mí lo que más me interesa es el público, que es quien te da la ovación o te critica. Cuando vemos su agradecimiento, todo el trabajo merece la pena. Para eso lo hacemos”.

Elche, todavía con el eco de las palabras de Vaquerizo en la memoria, celebró así su primer gran estallido sonoro de las fiestas, confirmando que la pólvora sigue siendo un lenguaje universal.