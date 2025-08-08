Custodios de la noche en las Fiestas de Elche

Llegan las primeras horas de la madrugada y entra una llamada a la central de la Comisaría de Elche que avisa de que padre e hijo han agredido a un tercero provocándole un corte en la rodilla.

Podría parecer que este tipo de situaciones son aisladas, pero cuando llegan las Fiestas, y miles de personas se echan a las calles, las llamadas vecinales por peleas que se disuelven o tumultos que desaparecen en segundos entre estampidas de jóvenes, se multiplican. Esta es la cara menos amable de las celebraciones patronales fuera de las mascletás y los desfiles.

Refuerzos

Este diario ha acompañado a efectivos de la Policía Nacional en el operativo especial desplegado para estos días que se inició el pasado 1 de agosto con la Cridà, pero con refuerzo desde el pregón por las barracas. Al menos en la primera noche de conciertos la velada fue tranquila, lo que evidencia que un gran despliegue de seguridad y medios está ayudando a generar un efecto disuasorio notable contra los delitos.

Agentes de la Policía Nacional en los accesos a la barraca / AXEL ALVAREZ

Tal y como informó el alcalde, Pablo Ruz, tras la última junta de seguridad hace días, el operativo hasta el 15 de agosto contará con 2.153 policías locales, 1.200 agentes de la Policía Nacional (que serían una media de medio centenar más por noche que en otra época del año), 300 guardias civiles y 33 agentes de la Unidad Adscrita a la Policía Autonómica.

Si en estos primeros días el silencio llega a apoderarse de calles fuera del núcleo histórico a altas horas de la noche, otra historia son los colegios que se usan como cuartelillos y cábilas o barracas como la del aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández, que se ha convertido en un corazón desbocado entre música, luces y una marea de público con ansias de pasarlo bien.

Controles de la Policía Nacional a la puerta de la barraca municipal de Elche / AXEL ALVAREZ

Entre ellos, invisibles si van de paisano o perfectamente visibles, los «ángeles custodios» vigilan que la fiesta no se tuerza y se contengan desfases que pueden acabar en tragedia, a pesar de que hay coto al botellón con las principales zonas susceptibles acotadas con vallas.

Cacheos

A la puerta de la barraca municipal, la seguridad privada abre el paso pero los agentes a un lado, esperan ese detalle mínimo —un nervio que se tensa, una sonrisa que se alivia demasiado— para intervenir y efectuar los cacheos.

Sólo en la madrugada que siguió al pregón la Policía Nacional elevó 11 actas por droga, tres por armas blancas y una por desobediencia, mientras que se identificaron a 38 personas y a 18 vehículos. El único detenido de la noche fue un hombre por tráfico de drogas pero en un área de servicio de la A-7 en Elche.

En estas noches son varias las unidades de la Comisaría las que juegan un papel fundamental en coordinación con el resto de cuerpos. Entre ellas la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), con casco y escudo, que se planta en las barracas para contener masas si fuese necesario.

El GOR (Grupo Operativo de Respuesta), más versátil, se mezcla de paisano entre la multitud para cazar carteristas o detectar traficantes.

Dispositivo de seguridad durante el pregón / AXEL ALVAREZ

Caballería y guías caninos

El Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) recorre barrios como Carrús o Altabix respondiendo llamadas y en los puntos violeta la Policía Judicial está atenta contra cualquier agresión sexual.

Está previsto refuerzo para días como la Nit de l’Albà o la Roà con la Caballería, guías caninos o la unidad de medios aéreos con drones y antidrones para evitar que dispositivos sobrevuelen zonas sensibles como la basílica en el lanzamiento de la Palmera de la Virgen.

También técnicos expertos en desactivación de explosivos comprobarán que el templo es seguro para las representaciones del Misteri d’Elx.