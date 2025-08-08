Historias y juegos en la Rotonda del Parque

Antes del vino y la cerveza se consumía hidromiel, la primera bebida alcohólica que se conoce. Todos los años, con esta mezcla de agua y miel fermentada por levaduras, Pobladores de Elche brinda en la inauguración de su Ágora Heliketana. Puntuales a las 12 horas, con un pequeño espectáculo en la Rotonda del Parque Municipal, donde establecen su campamento, este viernes se cruzaron allí las espadas dando paso más tarde a un espectáculo de títeres.

En el acto de la apertura del Ágora de Pobladores en Elche se brindó con hidromiel / INFORMACIÓN

El alcalde, Pablo Ruz, al frente de una amplia representación de los concejales, incluidos los tres de Vox que se sumaron a la cita tras no aparecer el jueves en el pregón de Mario Vaquerizo, fueron recibidos por la presidenta, Lucía Ortega, por la Dama de Hélike y la abanderada e hizo los honores de dar por abierta esta puerta al pasado. Una réplica de la Dama de Elche y varios toldos para soportar el calor, hasta que la refrescante agua inunde muchos días este escenario, convierten la Rotonda en el punto de encuentro de este colectivo y de ciudadanos que, pese a su larga trayectoria en las Fiestas de Agosto, no envejece. Cada vez suma más gente joven que no solo encuentra una pasión común por la cultura y el teatro, también una forma de participación activa en la vida de la ciudad, lo que les lleva a organizar cada año en Navidad las representaciones del Belén Viviente, en el Hort del Xocolater.

Espectáculo de Pobladores en la Rotonda de Elche / INFORMACIÓN

Programa

Hasta el 14 de agosto se puede visitar a partir del mediodía. Este sábado está previsto taller de manualidades (12 horas) y el espectáculo con especialistas «Batalla de Naciones» (20 horas). El domingo, un cuentacuento (12 horas) y la obra de teatro «El eunuco» (21.30 horas). El lunes, una yincana con juegos de agua (12 horas), una convivencia con el Centro Aragonés (14 horas) y Juegos Olímpicos (18.30 horas). El martes, la Fiesta del Agua (15 horas) y Juegos de la Dama de Hélike (18.30 horas). El miércoles, taller de manualidades (12 horas) y Fiesta del Agua (15 horas); y el jueves, yincana tematizada (12.30 horas) y Sesión previa DJ (22 horas).

Una foto en Pobladores al terminar el acto / INFORMACIÓN

"Esfuerzo y trabajo"

El alcalde destacó el «esfuerzo y trabajo» de Pobladores por «convertir este rincón en un paraíso de encuentro con la cultura, la tradición y las civilizaciones que nos han precedido». El regidor, en nombre del gobierno municipal, hizo entrega de la insignia a los cargos de este año. Como novedad, la presidenta destacó que este año se recupera la actividad de marionetas y el hecho de ser un grupo muy unido. «Hay gente muy joven, lo que demuestra la unión de cultura y juventud para recordar de dónde viene Elche».

Por otra parte, el alcalde ha mostrado el compromiso del gobierno municipal de trabajar en la búsqueda de una sede alternativa para que la Asociación de Pobladores disponga de más espacio.