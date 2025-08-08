Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés

Un pregón que comienza con un: «No sé por dónde empezar» no puede dejar a nadie indiferente. Sin guion y sin papeles que leer, Mario Vaquerizo inventó una nueva forma de abrir unas fiestas, un modelo que quizá no guste a muchos, pero que entusiasmó a otros y, entre ellos, al alcalde Pablo Ruz y a sus concejales al punto de haberle supuesto el abrir una inesperada brecha con sus socios de gobierno, Vox, como adelantó INFORMACIÓN. Una formación que tiene la llave de la Alcaldía y que este jueves llegó a considerar, por boca de su edil Samuel Ruiz, que la presencia del pregonero denigraba el acto de una ciudad con más de 2.000 años de historia. Los tres concejales socios del PP, sumidos ahora en una crisis de hacia dónde deben ir, no acudieron al acto que abre ocho días de celebraciones y en un año especialmente importante para un gobierno municipal que ha echado el resto con el Año Jubilar, que tiene a la patrona, la Virgen de la Asunción, como protagonista. La única que, según Vaquerizo, «duerme» la noche del 14 de agosto, día de la Roà, cuando los ilicitanos realmente se echan a la calle para velar el cuerpo yacente de su patrona, postrada en el altar mayor de la basílica de Santa María a la espera de su asunción a los cielos en la jornada del día 15. Una imagen a la que el pregonero, aseguró, «le tiene una gran devoción». Vaquerizo fue y es un verso suelto y de ahí su éxito populista y que su pregón no durara más allá de cinco minutos. Algo inusual, pero realmente tenía poco más que decir. Quizá eso debería ser un pregón, algo breve y después de anoche se instale un «estilo vaquerizo». Al tiempo.

Las reinas de las Fiestas de Agosto, en un balón del Ayuntamiento / Áxel Álvarez

Con júbilo

Que el pregonero estaba muy nervioso era evidente viendo a sus pies una Plaça de Baix que lo recibió con júbilo, una alegría de festeros que van durante estos días a engrandecer la ciudad y que acuden para escuchar a aquel que les tiene que dar el pistoletazo de salida que, muchos pensarán, «cuanto más rápido mejor» porque quieren ir a barracas y cabilas o a cenar a los cuartelillos.

En esa rapidez en dar por abiertas las fiestas nadie ha superado, que se sepa, al tertuliano de radios y televisiones. De hecho, no había pasado ni un minuto de su pregón cuando, pensando sobre qué más decir, añadió un «no quiero extenderme mucho». A su lado, el alcalde tenía más que una sonrisa un rictus de nerviosismo mientras Vaquerizo, que había llegado al Ayuntamiento escoltado por cuatro agentes de la Policía Local, sudaba a mares. En algunos momentos del acto se vio al alcalde abanicarlo por la espalda o ayudarle a que se secara las gotas que le caían por el rostro.

Vaquerizo, junto a la mantenedora del acto / Áxel Álvarez

Un pregón de frases deslavazadas, quizá esperando en muchos momentos que le llegara la inspiración: «Tengo muchos amigos en Elche», «No eres nadie si no estás subido al balcón de este Ayuntamiento, de esta ciudad tan bonita como es Elche», «estoy nervioso porque creo que las cosas importantes te ponen nervioso, pero a la vez también estoy feliz. «Soy un fan de la belleza y la historia. Soy fan de la modernidad y la tradición y soy fan de la gente que es generosa y que está abierta de mente. Vosotros, los ilicitanos, sois así, de verdad», fueron algunas de las frases que, desde el corazón, lanzó a los cientos y cientos de asistentes. Un artista con sus tablas, por una vez, parecía superado por la expectación.

Patrimonio

Se acordó de la Dama, «os pertenece a vosotros, demuestra lo importante y la huella que dejó no solamente en España, también en el mundo entero. Y, ¿qué decir del Palmeral, también otro Patrimonio de la Humanidad?. Vengo de estar allí. Vosotros estáis acostumbrados, pero para alguien que viene de fuera, se sumerge en un oasis de tranquilidad, serenidad y verdor. Es una auténtica maravilla», frases que hubiera firmado cualquier turista estos días. «¿Y qué mas... Es que tenéis tantas cosas.... Un fuerte aplauso para vosotros, porque sois muy afortunados. Tenéis el Misteri también y a la mejor patrona, que es la Virgen de la Asunción... ¿qué más, qué más que mas, qué más....?. Es que son muchas cosas que decir».

Vaquerizo y Ruz entonan el "Aromas Ilicitanos" en la Plaça Baix / Áxel Álvarez

Y, a continuación, esto expresó sobre las fiestas: «Estamos en fiestas, en fiestas de Elche y hay un montón de personas, participan las reinas y damas. La verdad es que yo me quedaría con todas y con cada una de ellas, de verdad. La mujer de Elche es muy guapa también. Y después tenemos a nuestros Moros y Cristianos y a Pobladores, que escenifican como nadie la historia que representa esta ciudad. Están las charangas, las entradas y las embajadas de Moros y Cristianos. Esta es una cosa maravillosa que, de verdad, me hace mucha ilusión poder decirlo, pero cuando lo veo como espectador me encanta, que es la Batalla de Flores, que es auténtica adrenalina, es maravillosa» sacando en ese instante una sonrisa de los labios del regidor que hizo un gesto de afirmación.

Vaquerizo, en un gesto de triunfo tras llegar al balcón del Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

Señas de la ciudad

Vaquerizo no profundizó en ninguna de las señas de la ciudad. No dijo de cualquiera de ellas más de un par de frases. «...Y, después, si no vives en Elche no sabes lo importante que es la Nit de l’Albà, que termina con la imponente Palmera de la Virgen, que es lo más bonito del mundo». Y también se refirió a la Roà, «donde nadie dormimos porque solamente duerme la Virgen. Y dicho todo esto, tenemos que decir que en Elche también hay pólvora y hay muchas mascletás, que también es una cosa de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Y sobre todo tenemos que decir una cosa ya para terminar: Elche es una ciudad que acoge a todo el mundo. Os tengo que dar las gracias por ser tan hospitalarios, por mostrarnos a los que somos forasteros y venimos de fuera. Por hacernos sentir como en casa. También decir que sí, que Elche es una ciudad de primera, ¡ahora estamos en Primera División con nuestro fútbol». Y, quizá del pregón exprés que brindó todos recordarán como una anécdota más el desliz que tuvo cuando sabiendo que iba a finalizar dijo: «Tengo que decir una cosa, no eres nadie en esta vida si no eres iliciteño», que rectificó una décima de segundo después: «ilicitano, gracias por permitirme serlo, de verdad».

Un momento del acto del pregón en la Plaça Baix con el director Fernando Furones / Áxel Álvarez

Nancys Rubias

Ahí no acabó todo. Tras recibir los cariñosos aplausos del público, que lo que había ido era a divertirse y, más tranquilo tras recibir la insignia de manos del alcalde como nuevo Ram d’Or, un galardón que con el paso de los años ha terminado recayendo en todos los pregoneros por el mero hecho de haberlo sido, el showman, que actúa esta noche dentro de las Fiestas de Agosto de Elche, lo que reportará a su grupo, las Nancys Rubias, 28.000 euros más la venta de entradas (10 euros), no perdió la ocasión para animar a la gente a que acudiera y entonó alguna estrofa de una de sus canciones más conocidas. «¡Me da igual, que mas da....!» rompiendo el protocolo del final del acto, pero logrando que el público asistente le siguiera a coro con un «¡Me da igual, que más da...!». Felices fiestas a todos.