Un niño de 2 años, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en una piscina en Elche

Un niño de 2 años se encuentra ingresado en estado crítico tras sufrir un ahogamiento este viernes a mediodía en una piscina privada de Elche, concretamente en un chalet ubicado en la carretera de Dolores, según ha podido saber este diario.

El menor habría caído accidentalmente a la piscina, la cual no contaba con vallado de protección. Hasta el lugar se desplazaron una unidad SVB y otra del SAMU. Los equipos sanitarios lograron reanimar al pequeño practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Inicialmente, el menor fue trasladado al Hospital General Universitario de Elche, y posteriormente derivado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica en estado crítico.

Agentes de la Policía Local de Elche también acudieron al lugar de los hechos y escoltaron al SAMU hasta el hospital de Alicante, dada la gravedad de la situación y con el objetivo de agilizar el traslado. El niño estaba con su familia, de nacionalidad francesa, que se encontraba de alquiler en el chalet donde ocurrió el suceso.

Tercer caso en la provincia

En lo que va de verano, este es ya el tercer caso de menores ahogados en piscinas en la provincia de Alicante de los que ha trascendido públicamente. En julio, un niño de dos años falleció en Aspe tras no responder a las maniobras de reanimación. Días después, en Aigües, una niña de tres años también perdió la vida tras ser reanimada en un primer momento, pero no sobrevivió posteriormente.