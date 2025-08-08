Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”

Mario Vaquerizo no fue anoche el único que estaba nervioso en la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche. Momentos previos a que el componente de las Nancy's Rubias subiera al balcón, todos los presentes, entre ellos el concejal del PP Juan de Dios Navarro, y los portavoces de la oposición Esther Díez (Compromís) y Héctor Díez (PSOE) estaban expectantes sobre lo que el 'showman' madrileño tenía preparado para el arranque de las fiestas de la ciudad, teniendo en cuenta que hacía muchos años que alguien que no era ilicitano, ni tenía un vínculo estrecho con las tradiciones locales, pregonaba las fiestas.

Había algunas caras de circunstancia, sobre todo cuando el cantante confundió el gentilio y llamó a todos "iliciteños", pero lo cierto es que los semblantes se fueron relajando conforme fueron pasando los cinco minutos que duró su bienvenida a las celebraciones en honor a la Maredéu, una presentación por los iconos de la ciudad, sin entrar en arenas movedizas.

Hasta el punto que el alcalde, Pablo Ruz, pasó de tener un gesto formal, e incluso al arranque ciertamente serio, teniendo en cuenta que apenas 24 horas antes Vox anunció que no iría al pregón por estar en desacuerdo con la elección. Si bien, el regidor olvidó por unos minutos la polémica y optó por disfrutar del momento, llegando a tener muestras de complicidad con el pregonero, hasta terminar abanicándose juntos con un abanico homenaje al Misteri antes de que cantaran el mítico 'Me encanta'.

Baile de la pelusa

Vaquerizo, entre hacer el baile de la pelusa en varias ocasiones y pegar brincos junto a la edil de Festejos Inma Mora y el regidor, llevaba en su bolsillo un espejo para retocarse de vez en cuando y secarse el sudor. Desde Protocolo del Ayuntamiento le dieron varias pautas entre salidas y entradas del balcón después de su lectura, ya que este acto también era algo nuevo para el propio artista.

Vaquerizo en el balcón del Ayuntamiento con Ruz y Mora / Áxel Álvarez

"Yo de polémicas no sé"

Cuando la orquesta terminó, Vaquerizo atendió a todos los medios de comunicación presentes, y preguntado sobre el hecho de que uno de los dos partidos en el gobierno (Vox) declinase asistir al pregón refirió a este diario: “Las fiestas son populares, es para todo el mundo, y yo de polémicas no sé, porque las guerras que tengan entre los demás no son mis guerras. Mi guerra es estar aquí y pasarlo bien como está el resto de ciudadanos de Elche. Yo soy Marta Sánchez ahora en fiestas populares: no hablo de política”, dijo.

Reconoció que entiende que “hay gente a la que no le puede gustar” su perfil, pero defendió que designarle “es una acción muy valiente, porque no sabes cómo va a reaccionar el público”. Si bien, señaló que se sintió muy arropado porque "cuando la gente es educada y no es prejuiciosa, todo fluye”, apuntó.

"Elche no me es ajena"

Para defender su designación, Vaquerizo aseguró que Elche no le es ajena: “Siempre me he sentido muy cómodo aquí. La gente no es prejuiciosa y por eso demuestra que hayan elegido a un perfil como el mío para representar las fiestas. Es una ciudad con tradición cultural e histórica. Han sido pregoneros mi amigo Miguel Bosé, Concha Velasco… un montón de gente ilustre”.

Confesó que llegó “muy nervioso” y sin guion: “El protocolo es importante, pero a veces te ciñe mucho y te deja de decir cosas. Una vez que he visto la reacción de la gente, me he sentido querido y arropado. Esto es estar como en casa. Ahora soy ilicitano”.

Anécdotas

Entre sus anécdotas, relató cómo esa mañana salió del hotel Huerto del Cura a comprar una maquinilla de afeitar que había olvidado en casa: “He ido andando, me he cruzado con peñas, he hablado en mi idioma, me he comprado cuatro cervezas… Eso no lo tienes en Beverly Hills, aunque allí también haya palmeras”.

"Divertido, breve y conciso"

El alcalde, Pablo Ruz, valoró el pregón como “divertido, breve pero conciso” y destacó que el cantante “habló de la tradición” y que traía el texto preparado. Recordó también los vínculos de su mujer, Alaska, con Elche: “Vivió aquí y tiene relación con la ciudad”. Para Ruz, la entrega del público fue clave: “Ha sido un acto precioso para empezar con la energía que necesitamos para vivir a tope las fiestas. Este pregón ha sido un acierto”.

Sobre la polémica con sys socios de gobierno, el alcalde evitó dramatizar: “Ante los hechos subjetivos siempre habrá criterios distintos. Es normal. Yo estoy muy contento y muy feliz, y que esto sea el pistoletazo de salida de unas fiestas grandiosas”.

"Aurora es una mujer extraordinaria"

También tuvo palabras para su socia de gobierno, Aurora Rodil, concejala de Familia, Mujer e Infancia, quién celebró el nombramiento de Vaquerizo cuando se hizo público el 20 de junio. “Aurora es una mujer extraordinaria, una excelente profesional y la mejor concejal en su área de la historia de Elche. Es una campeona del trabajo y estoy encantado de trabajar con ella”.