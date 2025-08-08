Ocio y Cultura
Presentación de cargos de Fiestas y Cena de la Luna Llena en Santa Pola
Comparsas de Moros y Cristianos se darán cita en el Castillo Fortaleza este sábado a las 21 horas para conocer el cartel de fiestas
Es el secreto mejor guardado y se va a descubrir este sábado: la imagen que servirá de cartel oficial y de portada del libro de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2025 en honor a la Virgen de Loreto de Santa Pola. Será en el patio de armas del Castillo Fortaleza, a partir de las 21 horas y con entrada gratuita, en un acto que comenzará con la presentación en sociedad de los cargos de las comparsas de Moros, Cristianos y festeras.
A continuación el público asistente podrá ver en la pantalla, por primera vez, el cartel diseñado por el artista local José Antonio López Sánchez, que sirve también de portada del libro de fiestas que ha sido maquetado por Manuel López Sánchez. El acto finalizará con la actuación de la Associació Musical Mare de Déu de Loreto, que interpretará varias piezas con mucho sabor festero, marchas moras y cristianas y pasodobles.
Cena
Por otra parte, en Santa Pola del Este la asociación de vecinos organiza su tradicional Cena de la Luna Llena, también este sábado, con el objetivo de recaudar fondos, en esta ocasión, en favor de la asociación Colibrí, que trabaja en la lucha contra la esclerosis múltiple. Para ello, se destina una parte de la aportación de mesas y sillas y los vecinos disfrutan de una velada "de cabaset" a la luz de la luna. No es imprescindible, pero la mayoría acude de blanco. La actividad se realiza de 21 a 24 horas. La cena llega en esta ocasión a su XVIII edición.
