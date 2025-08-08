La Unió de Festers del Camp d'Elx no saldrá en la ofrenda a la patrona

Después de semanas en busca de un acuerdo, que ha avivado la divisón entre los dos entes festeros de Elche, la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) confirmó este viernes que no saldrá en la Ofrenda en honor a la Maredéu que organiza la Gestora de Festejos Populares.

Así lo confirmó el ente de las pedanías después de una reunión a tres bandas con el alcalde, Pablo Ruz y el presidente de la Gestora. Andrés Coves, presidente de la Ufece, insiste en que la negociación no ha llegado a ningún puerto porque las desavenencias entre ambos colectivos permanecen.

Tampoco se ha admitido la propuesta de contar con una ofrenda particular o salir desde otro punto ese mismo 14 de agosto. Durante estos meses la respuesta ante esta petición que ha dado el Ayuntamiento es que sólo debe haber una ofrenda a la patrona y que este acto es para unir y no dividir.

Año Jubilar

Fernando Jaén, presidente de la Gestora, señala a preguntas de este diario que su entidad no puede, por protocolo, planificar diferentes salidas según el ente que participa, y lamenta que porque no se haya llegado a un acuerdo, en términos protocolarios, lo terminarán sufriendo las representantes de las pedanías al no salir para agasajar a la Virgen de la Asunción, y más en un año reseñable por ser Año Jubilar.

Apoyo unánime

Si bien, desde la Ufece sostienen que han recibido apoyo unánime de los presidentes de todas las comisiones integradas. "Tenemos miles de festeros asociados por lo que reclamamos una ofrenda floral propia que dé visibilidad a las gentes del campo en las fiestas de agosto". El presidente de la entidad insiste en que este planteamiento en ningún caso pretende dividir ni partir las fiestas sino poner en valor el patrimonio territorial, cultural y festero del campo, lo cual engrandecería las fiestas de nuestra ciudad.

Andrés Coves explicó que la propuesta de salir desde el Corazón de Jesús hacia la basílica de Santa María no ha salido adelante, pese a que el alcalde la veía factible, aseguró. No obstante, "ha sido imposible alcanzar un acuerdo en distintas reuniones celebradas durante los últimos días".

Participación

El presidente de UFECE sostiene que esta decisión no va a empañar la participación de la entidad en los distintos actos festeros el pregón al que asistieron más de 700 festeros, o con el racó que se inaugurará el próximo lunes, la mascletá nocturna del mismo día o la procesión-entierro de la Virgen de la Asunción del próximo día 15.

Andrés Coves lamenta que no haya sido posible un acuerdo que diera visibilidad al Camp d’Elx en la ofrenda floral del día 14 al encontrarse con posiciones extremas que ningunean a la UFECE y a sus miles de miembros, “algo que no estamos dispuestos a consentir”.