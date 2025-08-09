Segunda mascletá en Elche: Truenos con guiños a la afición franjiverde y final patriótico

Y entre truenos ensordecedores el cielo se tiñó primero de verde y blanco para elevar la tensión hacia un final apoteósico y con tintes patrióticos. Así fue la segunda mascletà a concurso que se lanzó este 9 de agosto con motivo de las Fiestas de Elche.

Con una duración de 5 minutos Y 43 segundos, algo superior a la que arrancó el certamen, se enfocó en homenajear a la ciudad desde la pasión deportiva y tras el ascenso del Elche C.F. a primera división, mientras que se replicó en el aire la bandera de España del Paseo de la Estación a través de efectos de humo.

Público expectante desde el Paseo de la Estación / Matías Segarra

Clímax

El montaje, rebosante de ritmo y cadencia, enlazó fases de aire y suelo que marcaron el pulso del espectáculo. La intensidad creció desde el arranque hasta alcanzar una apoteosis sonora en el clímax final, en un terremoto que fue cogiendo fuerza y que vibró, como lo hicieron las miles de personas congregadas a escasos metros de la avenida del alcalde Vicente Quiles para compartir ese latido entre el suelo y el cielo.

Entre los presentes estaban los familiares de Tomás 'Marlonda', cofrade y festero de honor que falleció hace cuatro meses. Para el ilicitano fue dedicada esta mascletà, en recuerdo a quien fue el encargado de prender la Palmera de la Virgen durante décadas.

Bajo un sol implacable y con 32 grados en los termómetros, una gran marea de festeros vivieron el espectáculo mientras se abanicaban y se protegían con gorras y sombreros.

El murmullo expectante minutos antes se transformó en silencio durante los primeros compases, roto después por una sucesión de truenos y estruendos que arrancaron los vítores que se esperan en un día así de fiesta.

Las reinas y damas durante el lanzamiento del espectáculo de la pirotecnia Ferrández / Matías Segarra

Los Ferrández de Redován, reconocidos por su papel en la Nit de l’Albà y en el disparo de la palmera de la Virgen, quisieron esta vez impregnar la mascletà con símbolos hacia la identidad local y nacional en una especie de abrazo visual.

Jurado

"Hemos querido que la mascletà tuviera eco en quienes somos y dónde estamos. Es un disparo con corazón y con mensaje", apuntaba Manuel Ferrández, encargado del despliegue. Preguntado sobre la recuperación del jurado en las votaciones, cuyo veredicto pesará dos tercios sobre el del público general, Ferrández se alegraba de haber dado el paso porque entienden que se aporta criterio y reflejo del trabajo técnico.

Votos

Los usuarios pueden emitir su voto durante el día a través de la página municipal fiestasenelche.es.

Tras la última bombà, una marea de personas se desplazó hacia el Racó FestiElx a escasos metros. Entre el bullicio, el olor a pólvora fue sustituido en cosa de minutos por el aroma de las tapas, la cerveza fría y la sombra de las carpas.