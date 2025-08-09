Moros y Cristianos despiertan a Elche con 114 kilos de pólvora

La liturgia de Moros y Cristianos en Elche abre sus fiestas cada año el primer día con una misa que sirve de homenaje de respeto a sus difuntos y, el segundo, a cañonazos. Así despertó este sábado a la ciudad en un estruendoso Alardo que recorrió la distancia que separa la avenida Juan Carlos I del Palacio de Altamira, donde las gradas anunciaban ya la representación histórica de las embajadas. Más de un centenar de festeros, 114 exactamente, participaron en este festival de ruido, pero también de sustos porque a esas horas más de uno que había gozado hasta la madrugada la segunda noche de fiestas se despertó sin saber qué pasaba.

Moros y Cristianos, en colaboración con la Concejalía de Fiestas, llenó como es habitual las calles por la que iba a discurrir el espectáculo con unos carteles informando del evento festero y que concluía con un consejo: "Cierren ventanas y eviten asomarse" porque uno no sabe lo que le puede pasar y a qué distancia llegarán la llamarada, que pueden alcanzar en algunos casos dos o tres metros y provocar más de un sobresalto en los entresuelos y pisos bajos.

Más de un centenar de festeros ha participado en el Alardo de Elche / Matías Segarra

Seguridad

Las medidas de seguridad fueron la mejor garantía para que nada pasara, aunque el manto de la virgen siempre les acompaña, aseguran. Cada festero recogió días atrás el kilo de pólvora adquirido (en una entrega controlada por la Guardia Civil que se demoró para su pesar más de dos horas) y lo guardó celosamente en lugar seco y ventilado hasta esta mañana cuando han comenzado a congregarse en el punto de salida por comparsas, pero que en este acto se entremezclan guardando una prudente distancia entre unos tiradores y otros.

Espectaculares disparos se han escuchado este sábado en Elche / Matías Segarra

A partir de ahí, cargar el arma, levantarla al cielo y, mientras los ciudadanos más valientes se acercaban a ver el espectáculo, descargarla sobre él y desperezarlo de un humo denso, blanco y de olor característico que queda flotando sobre la ciudad. La imagen pintoresca de una ciudad que se aún está en duermevela demuestra una vez más que Moros y Cristianos son los dueños, amos y señores estos días de la ciudad y de sus fiestas... con permiso de la patrona, la Virgen de la Asunción.

Los festeros mantienen una distancia prudencial durante el estruendoso desfile / Matías Segarra

Esfuerzo agotador

Entre disparos, algún que otro susto, muchas sonrisas y control, la comitiva fue recorriendo la distancia que separaba el inicio del final con un paso muy parsimonioso porque no hay prisa y un kilo de pólvora tampoco se hace estallar de una forma muy rápida. Como es habitual, al término se eliminó todo el material pirotécnico restante porque siempre no da tiempo y supone un esfuerzo, en algunos casos casi agotador por la fuerte detonación, el estrés que siempre está presente y el calor que aumenta con rapidez a medida que el sol va ganando altura.

Los servicios municipales de limpieza hicieron a continuación hecho el resto: dejar la zona nítida y mojar de nuevo (como antes del recorrido) todo para lograr que algún resto de pólvora que haya caído quede inactivo. Cuando el acto acababa, enfilando ya el Palacio de Altamira, a lo lejos, el resto de festeros que no participaban, congregados junto al edificio histórico los esperaba al son de la música. La jornada había comenzado.