Los cientos de visitantes apenas notan la nueva ventilación del Racó de Elche

Buena parte de la fiesta al crudo sol de agosto de Elche pasa por el Racó del Paseo de la Estación, bautizado como FestiElx, un negocio que está abierto de forma permanente desde mediodía a excepción de una horquilla de tres horas, de 17 a 20, tanto para facilitar el descanso vecinal y que los residentes puedan poner la televisión y escuchar algo de lo que pasa por el mundo, como el de sus propios trabajadores, que acabarán sus jornadas de cuatro a seis de la madrugada en función del día y turnos. Pero estamos en fiestas y desde que Mario Vaquerizo dio la nota, mejor dicho el pregón, del que se ha hablado más en la Casa Consistorial que en las calles de la ciudad, es un punto de encuentro indispensable para todo aquel que quiera vivir la fiesta de día, también la de noche aunque esta oferta es más amplia y en ella compite con música y unos altavoces orientados por primera vez hacia el Parque Municipal y no hacia la sufrida fachada de la calle Pizarro.

El Racó destila felicidad durante toda la jornada y pese al calor / Matías Segarra

Este año se ha hecho un esfuerzo, aseguraba esta semana el alcalde, Pablo Ruz, por parte de los promotores, a los que se ha permitido un nuevo modelo de Racó para mejorar la «comodidad», dijo el equipo de gobierno de los cientos de ilicitanos que acuden a tomarse un refrigerio, comer o bailar, en función de sus circunstancias y de las horas. Un espacio más que indispensable en cualquier fiesta, pero que tiene que mejorar en años venideros para dar una mejor solución a las altas temperaturas que se siguen registrando tras la propuesta. A algunos usuarios les sigue pareciendo un espacio pequeño en un lugar privilegiado para la masa de ilicitanos y visitantes que acuden a mediodía, cuanto más calor hace antes, durante y después de la mascletá, punto de encuentro de cualquier joven.

«Climatización»

La principal novedad de esta reforman fueron unos ventiladores industriales que en una nota el Ayuntamiento de Elche dijo que iban a «climatizar» el Racó, aunque los usuarios durante la jornada de día apenas sepan si están mejor dentro de él o fuera por varios motivos y todos entendibles. El primero es que apenas hay brisa que corra. Si sí, hay ventiladores, pero, ¿se notan?. El segundo es la presencia masiva de cientos de ilicitanos que superan la capacidad del espacio de ocio y gastronomía al punto de que es prácticamente imposible moverse por él. Un éxito que obliga a dar marcha atrás a muchas personas que sienten al entrar la sensación de encontrarse en mitad de una sauna finlandesa pero atestada.

Servicio de comida en el Racó de las Fiestas de Elche / Matías Segarra

El lugar es espectacular, pero en una ciudad como Elche, hasta ahora, no se ha encontrado una mejor solución (e inversión) para frenar un infierno de calor y que sea relativamente cómodo, algo que la mayoría de visitantes, entre gotas de sudor y empujones, dejan en un segundo plano porque lo importante son las fiestas. Al menos, y esto sí es muy importante, el dañino sol no cruza el umbral, pero el enorme techo instalado evita que el calor que se va acumulando en su interior se disipe y a este se suma la presencia de público. Este sábado se superaban los 32 grados en Elche y, según las previsiones, el termómetro no seguirá aumentando, afortunadamente, en los próximos días, pero, ¿se nota la climatización? Muchos ilicitanos optan por comprar sus consumiciones y buscar un banco a la sombra, junto a la valla del Parque Municipal.

Una imagen del Racó de Elche / Matías Segarra

Agua, a 3 euros

Tapas (a 3 euros) y especialmente arroces (4 euros) se consumen por cientos de raciones, precios más que razonables. Otra cuestión, como es habitual, son las bebidas. Por mor de la libertad de precios, un equipo de gobierno que se ha mostrado contrario al consumo excesivo de alcohol entre los más jóvenes -excelente el cierre un año más del Parque de Jaume I para frenar el botellón-, debería quizá mediar para que las botellas de agua por la noche (3 euros) no sean más caras que una cerveza (2,5 euros) o, incluso, que un refresco (2,5 euros) durante el día. El agua por las mañanas cuesta 2 euros, casi como en algunos aeropuertos.

Cuando Ruz llegó a la Alcaldía una de las medidas que valoró con su equipo fue que el agua se vendiera durante las fiestas a un euro, pero han pasado dos años desde entonces y todo-todo ha subido, y lo seguirá haciendo.