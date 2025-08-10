Los carretilleros de Elche plantean centralizar en un contrato todas sus compras de pólvora

Una tradición con varios siglos de historia a la que todavía le falta orden. La asociación de Carretilleros de Elche plantea centralizar el reparto de pólvora a través de un contrato, un proveedor único que supondría un ahorro de hasta un 20% por docena de carretillas. Esto incentivaría adquirir más material pirotécnico (sin superar de los 115 kilos permitidos) para dar más espectacularidad a la Carretillà que cada madrugada del 14 de agosto se prende en l’Hort del Monjo del barrio de El Raval. Después de la subida progresiva de los precios (10 euros la docena), que han llegado a triplicarse, la entidad estudia esta medida para 2026. El presidente Jaime Sánchez manifiesta que sería positiva una fórmula similar a la que emplea la asociación de Moros y Cristianos, que contrata el suministro de pólvora para el Alardo y los arcabuceros reciben un kilo en un solar seguro.

Evitar colas

Por un lado los participantes no tendrían que hacer colas en los puntos de venta habilitados de pirotecnia, de la misma forma que las propias empresas, si reducen el volumen de este artefacto podrían hacer acopio de otro material pirotécnico que se vende al público en general. La asociación reconoce que las carretillas se siguen vendiendo en los establecimientos porque las firmas las mantienen como guiño para que no se pierda la tradición, pero no porque resulten rentables.

De ahí que la asociación cree conveniente que sea una sola empresa la que se encargue de este fin y que los asociados tengan la certeza de que no se van a quedar sin material y que el que compran sea en las mismas condiciones de calidad y precio que sus compañeros. Explican que en estos meses han estado negociando una oferta única y que incluso una firma suministradora les ofreció entregar el material junto a la zona acotada, algo inviable por la cercanía al huerto y a los edificios, con lo que se tendría que autorizar un espacio alejado para hacer la entrega.

160 carretilleros

Eso sí, desde el colectivo son conscientes de que tienen trabajo por delante, ya que a diferencia de los Moros y Cristianos, que tienen unas estructuras muy marcadas con las comparsas, los carretilleros tienen el handicap de que «estamos completamente desorganizados» pese a que se espera que unas 160 personas entran y salgan en algún momento por la zona acotada.

Curso de carretilleros en julio en el Centro Polivalente de Carrus Curso / MATIAS SEGARRA

Para muestra, Sánchez señala que pese a que el 8 de agosto era la fecha límite para pagar la cuota anual de 10 euros obligatoria para poder lanzar carretillas en el recinto acotado, se han encontrado con que todavía hay usuarios pendientes del pago cuando apenas faltan cuatro días para el evento, y hasta que no esté completado el listado definitivo de quienes van a entrar no pueden remitir los datos a la Conselleria de Emergencias e Interior y a la Policía Local.

La asociación se sustenta con una subvención de 5.000 euros del Ayuntamiento, las aportaciones de socios y patrocinadores con lo pueden aportar de 700 a 1.000 docenas de carretillas para el encendido y asegurar que el nivel de chispazos se mantiene estable junto a la carga de los socios.

Cursos

Al hilo, manifiestan que tuvieron que organizar un tercer curso de formación el 2 de agosto, que también es obligatorio, porque hubo quienes no se enteraron de las dos convocatorias que la asociación lanzó inicialmente en julio, «con esfuerzo extra que supone volver a hacer una sesión», apuntan desde la asociación, que está pensando en celebrar una asamblea cuando acaben las fiestas patronales, de cara a octubre, para tratar todos estos asuntos con el único fin de mejorar la celebración.

Juntas de Seguridad

En otro orden de cosas, desde la entidad reivindican tener participación en las Juntas de Seguridad ya que, aseguran, nunca los invitan a estas reuniones de coordinación pese a que entienden que podrían aportar su bagaje, traslada Jaime Sánchez, quien este 10 de agosto recibirá un reconocimiento de los carretilleros de Bigastro, municipio donde está muy arraigada esta tradición.