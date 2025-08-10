El consumo medio de agua en Elche se reduce hasta los 102 litros por habitante y día

Elche, una ciudad ejemplar en el uso responsable del agua, ha conseguido reducir su consumo diario de agua en los hogares, alcanzando una media de 102 litros por habitante y día. Esta cifra supone un 26,62% menos que la media de la Comunidad Valenciana (139 litros) y un 20,31% menos que la media nacional (128 litros), según los datos del INE de 2022.

Este descenso se atribuye tanto a la concienciación ciudadana como a las acciones de información y avisos llevadas a cabo por Aigües d'Elx. Durante el periodo de julio 2024 a junio 2025, la empresa envió 9.672 avisos para informar a los clientes sobre consumos excesivos y la necesidad de revisar sus instalaciones interiores en busca de posibles fugas, de estos 5.984 fueron notificados por SMS y correos electrónicos y el resto, 3.688 por correo postal.

De notificaciones motivadas por fugas interiores, se enviaron 2.520 avisos, de los cuales 1.731 vía electrónica y 789 por carta física. Además la empresa notificó en 1.955 ocasiones del cierre de la llave de paso ante un consumo continuado de agua con el objetivo de evitar una pérdida mayor de agua y que no aumentará el importe de la factura del abonado a consecuencia de la fuga interior al no poder contactar directamente con el abonado.

Desde Aigües d’Elx promocionan a través la web y sus cuentas en redes sociales información e instrucciones para que el cliente pueda detectar fugas internas en su instalación particular. La compañía insiste en la importancia de tener actualizados los datos de móvil y correo electrónico en los datos personales del contrato de agua para que le lleguen en tiempo y forma todas las incidencias relacionadas con el servicio de aguas.

Aigües d'Elx también continúa implementado el sistema de medición inteligente, de los que ya cuenta con 38.797 contadores de telelectura, casi un 30% del total de contadores instalados en el término municipal de Elche. Este sistema permite una gestión más eficiente y precisa del consumo de agua, ya que los clientes pueden consultar su consumo de agua online (24 lecturas al día) y configurar alertas personalizadas para sobreconsumos o posibles fugas. Actualmente, el 8,14% de los clientes con este sistema de telelectura tienen sus propias alarmas configuradas, los clientes pueden configurar sus propias alarmas de consumo para recibir una notificación de manera inmediata ante un sobreconsumo basado en el promedio esperado, o una posible fuga e incluso alertar de un consumo mínimo continuado en una vivienda desocupada, una opción muy valorada para segundas residencias.

Instalación de contadores con telelectura en el Camp d’Elx / .

Las zonas industriales del municipio, como el Parque Empresarial de Elche en Torrellano, con 773 contadores inteligentes, y el polígono de Carrús, con 590 equipos, ya disfrutan de las ventajas de la medición a distancia. Este servicio es especialmente valorado por las empresas, ya que facilita la monitorización exacta del consumo de agua en sus procesos industriales y comerciales, favoreciendo la auditoría hídrica, la detección de pérdidas y el análisis detallado del consumo por tramos horarios o diarios. Esto supone una ventaja competitiva para aquellas compañías que emplean el agua en sus procesos productivos o de servicios.

En el ámbito residencial, la implantación de la telelectura avanza a buen ritmo en las pedanías. La Marina y Arenales del Sol destacan con 1.667 y 7.089 contadores inteligentes respectivamente, alcanzando una cobertura del 91% sobre el total de contadores de agua en estas zonas. Les sigue El Altet, con una cobertura del 78% y 3.103 contadores instalados. En otras pedanías del Camp d’Elx, alrededor de 3.500 viviendas ya disponen de este sistema, lo que ha sido recibido con gran satisfacción por parte de los clientes, especialmente en fincas donde la detección visual de fugas resulta complicada.

Eficiencia hídrica en la distribución

Entre 2002 y 2024, el número de abonados al servicio de agua en Elche creció un 29,47% (de 98.212 a 127.140 usuarios). A pesar de este aumento poblacional, el consumo total de agua se redujo un 12,65%, pasando de 16,6 Hm³ en 2002 a 14,5 Hm³ en 2024. Estos datos demuestran el éxito de las políticas de eficiencia hídrica y gestión sostenible de Aigües d'Elx, consolidando a la ciudad como referente en el uso responsable del agua..

Un factor clave para estos ahorros hídricos es el rendimiento hidráulico de la red de agua potable. Elche cuenta con una red de 1.272 km de longitud y una eficiencia hídrica superior al 87%, lo que supera en unos 10 puntos la media nacional, según el INE.

Aigües d'Elx destaca que estos logros han sido posibles gracias a una importante inversión en la renovación de infraestructuras, la detección y reparación de fugas en la red, y la digitalización de la misma para optimizar la eficiencia en su mantenimiento. Sin embargo, mantener estos rendimientos hidráulicos no es tarea sencilla debido a la antigüedad de las redes, ya que tiene una media 31 años de antigüedad la red de agua potable, debido que la red ha estado sujeta al ritmo del desarrollo urbano de la ciudad, de modo que hay períodos de crecimiento rápido en longitud de red que, por su ya elevada antigüedad, entre 28 y 68 años, presenta un nivel de deterioro importante.

Economía circular y depuración

La gestión del agua en Elche se ha convertido en un modelo de sostenibilidad y eficiencia, donde Aigües d'Elx destaca por su compromiso con la economía circular y la innovación tecnológica. Los resultados obtenidos en los últimos años demuestran el éxito de una estrategia integral que abarca desde el consumo responsable hasta la reutilización total de las aguas residuales. Aigües d'Elx demuestra un compromiso ejemplar con la economía circular, logrando la reutilización del 100% de las aguas regeneradas de sus tres depuradoras: Algorós, Arenales y Carrizales. En 2024, se regeneraron 9.976.610m3 de aguas residuales, de las cuales el 88,36% se destinó al riego del Camp d'Elx y huertos tradicionales de palmeras, y el 12,4% restante se empleó en el mantenimiento de las charcas artificiales del Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany.

Placas solares en la depuradora de Arenales del Sol / .

La depuradora de Algorós, que gestiona el 82,4% de las aguas residuales del municipio, es un referente en eficiencia energética. Produce 2.594.500 kWh/año de energía mediante un sistema de cogeneración que aprovecha el biogás del proceso de depuración para generar electricidad para autoconsumo, cubriendo el 35% de su demanda eléctrica. Además, las depuradoras de Arenales del Sol y Carrizales incorporan placas solares, que aportan aproximadamente 342.000 kWh de energía fotovoltaica, que representa el 15% del consumo energético de estas plantas de depuración.