Embajadas en Elche: una pugna más realista con el debut de Llauraors y el Palacio de Altamira recuperado

Tensión de una batalla campal entre la media luna y la cruz que recuperó su esencia y con más protagonistas. Más de 150 festeros de las 14 comparsas de los Moros y Cristianos de Elche participaron anoche en una representación que volvió a sumergir al público varios siglos atrás, a la época en la que moros y cristianos pugnaban por el control de la villa ilicitana. La acción, basada en los textos de Salvador Doménech de los años 80, combinó pólvora, luces, música y parlamentos solemnes para narrar un episodio que, tras la violencia inicial, acabó con la concordia y el diálogo.

La primera parte se abrió con el avance del bando moro, que logró conquistar la ciudad en una ofensiva ambientada en el siglo XIII. Entre el humo de la arcabucería simulada y los efectos pirotécnicos, el rey Jaume I —interpretado por Domingo Navarro, de la comparsa Filà Boscos— presenció la caída temporal de la villa en manos de la media luna. Un rey que cada año es representado por un festero en reconocimiento a su entrega en las fiestas.

La Embajada mora y cristiana de Elche en imágenes / Jose Navarro

Vuelven las almenas

Fue entonces cuando se percibieron las principales novedades de esta edición: tras más de un año y medio de obras, los festeros pudieron volver a utilizar el interior del Palacio de Altamira, con sus almenas y el patio de armas incluidos, recuperando así la espectacularidad vertical que en 2024 estuvo ausente. Y, por primera vez, la recién creada comparsa cristiana Llauraors d’Elx, que da visibilidad al Camp d'Elx, se sumó a la representación, encarnando a campesinos que defendían sus hogares durante la cruzada. Armados con horcas, aportaron una dosis extra de realismo y de arraigo popular a la escena que la organización de las embajadas espera mantener para futuras ediciones.

En el poblado cristiano, el embajador de la cruz, Pablo Mateo (festero de Abbasies), rompió el documento con las exigencias moras, lo que provocó su asesinato a manos de los soldados de la media luna. De este modo, el embajador moro, Gabriel Argandoña (Abencerrajes), tomó posesión del castillo y del control de la ciudad.

Concordia

La segunda parte recreó la devolución de Elche a la Corona de Aragón. El veterano José Manuel Sesé Botella volvió a interpretar al embajador aragonés, papel que ha encarnado durante tres décadas. El diálogo se impuso, se firmaron las capitulaciones y el bando moro, liderado en esta fase por Salvador Castaño, entregó las llaves de la ciudad al rey Jaume I. La Señera volvió a ondear sobre el castillo mientras sonaba el himno de Elche y un castillo de fuegos artificiales cerraba la noche.

Con el regreso al Palacio de Altamira y la energía de los Llauraors d’Elx, la Embajada Mora y Cristiana de este 2025 recuperó la fuerza visual de sus mejores años, sin renunciar a la esencia histórica que hace entender la trilogía festera.