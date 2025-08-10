Los 19 'secretos' del arroz con costra en Elche

Aunque la receta del arroz con costra es universal, lo importante son los "pequeños secretos" que cada familia guarda para darle el toque particular. Este 10 de agosto quedó acreditado que el plato por excelencia de Elche puede hacerse con 19 estilos diferentes. El mismo número de comisiones de fiestas de los barrios que pusieron su empeño para llevarse el oro en el concurso de la Gestora de Festejos Populares.

El ente repitió el tradicional certamen en el Paseo de la Estación aunque esta vez los festeros estuvieron algo más apretados que de costumbre, y es que la configuración del nuevo racó gastronómico redujo el espacio disponible para cada grupo, con lo que tuvo que hacerse una especie de tetris para darles a todos su sitio, y entre el fuego abrasador de las costreras y el calor a veces resultaba complicado respirar el ambiente sin ll

El propio presidente de la Gestora, Fernando Jaén, reconoció que será necesario estudiar de cara a próximas ediciones cómo planificar mejor la zona, porque admitió que costaba ubicar a todas las comisiones en condiciones óptimas.

Receta tradicional

Aun así, el certamen mantuvo su esencia: preparar una receta tradicional, para preservar la identidad, sin caer en ciertas variaciones que adulteran la identidad de este arroz con sello de Elche. Los más puritanos piensan que es "delito" añadirle garrafón o ralladura de limón.

Uno de los participantes. / Matías Segarra

Con el humo de las costreras dibujando el cielo del paseo y el aroma del embutido mezclándose con el del arroz, Elche volvió a demostrar que sus fiestas no solo se vivían con pólvora y música, sino también con cucharas, platos y una tradición que entra por la vista y el olfato. Y es que más allá de la competición, la cita volvió a ser un encuentro de hermandad entre festeros, que soportaron los cerca de 33 grados y el calor abrasador de las brasas para rendir homenaje a una receta heredada de padres y abuelos. La mayoría coincidió en que la dificultad mayor estaba en cuajar el huevo sin que se quemase la capa superior, un reto que, con la leña de sarmiento y olivo, se convirtió casi en una demostración artística.

Ya al final el jurado, compuesto por los presidentes de cada comisión, probó los platos sin conocer su autoría para garantizar la imparcialidad.

Arroz gigante

A tan sólo unos metros, más próximos a la bandera nacional, se cocinaba también a fuego lento un arroz con costra gigante con mucha contundencia. Nada menos que 90 kilos de arroz, 1.080 huevos, 120 litros de agua y 130 kilos de carne y embutido permitieron el reparto de 2.500 raciones listas para degustar, a las que se sumó una paella gigante para otros 1.500 comensales, con lo que se formaron largas colas en busca de una porción, y tampoco había prisa porque este domingo no se disparó ninguna mascletà, con lo que la gastronomía fue el centro de las atenciones.

Durante la preparación asistieron miembros de la corporación municipal, así como el alcalde, Pablo Ruz, que quiso comprobar cómo se preparaba este característico plato, pero en un formato descomunal. El regidor acompañó a los festeros, entre quienes se encontraban las reinas y damas de las Fiestas. A diferencia de los últimos años, quien no estuvo presente en la cita fue el pregonero, Mario Vaquerizo, que se despidió de la ciudad después del concierto de su grupo, las Nancy's Rubias, el pasado 8 de agosto.