Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche

Benimerines llenó las calles de Elche de pasado y de orgullo, de feroces guerreros, pero también de un pueblo culto que fundó la primera universidad y trabajador, que tenía en el curtido de las pieles una de sus principales fuentes de comercio. Fue un desfile, protagonizado por el capitán José María Vera y la sultana, Helena Vera (su hija), que también sirvió como homenaje a los presidentes de la comparsa que le precedieron. El sonido de tambores, el aroma de los colores, sí de los colores, y la bella estampa de los guerreros y las bailarinas quedó impreso sobre las calles de la ciudad.

El capitán moro y la sultana / Matías Segarra

Un benimerín a caballo, con el primer trajo oficial de la comparsa, que fue su santo y seña entre 1978 y 1987, abrió el desfile dando paso a una puerta azul que representaba la ciudad de Fez y, de forma simbólica, invitando a todos los espectadores a entrar de algún modo por ella. Tras la puerta se podía ver el ballet de Camina Nadal, que representó a las famosas curtidurías que existieron allí, con enormes tinajas donde se teñían pieles y telas, carros que transportaban el material y artesanos que trabajaban el oficio del calzado. El cabo Vicente Molina dirigía una filà de mujeres y tras él Julio Payá otra de hombres en la cual se encontraban los hijos del capitán y su propia familia, procedente de Petrer. Todos ellos marcando el pasado a los acordes de la banda de la Colla ElTripitrop de Torrellano.

Entrada Mora en Elche / Matias Segarra

El desfile seguía con el cabo José Maciá Fernández, vistiendo el traje oficial de la comparsa entre 1987 y 2012 dirigiendo a antiguos comparsistas y familiares tanto de la sultana como del capitán. Tras ellos, el futuro de las fiestas, los niños en una carroza y un ballet de acróbatas.

Un momento del desfile en Elche / Matías Segarra

Carrozas

La cultura benimerín estaba representada a continuación por la Madrasa de Bou Inania y la carroza de la sabiduría, simbolizando la Universidad de Fez, la más antigua del mundo conocido a la que seguían unos plumeros, tradicionales del pueblo benimerín. Los guerreros de la Fila Ali-Kats, dirigidos por Pedro Rocamora estaba formada por festeros de Caballeros Halcones y Llauradors, y tras ellos la filá especial de mujeres Jariyat Al-Fas, comandadas por Marian Navarro, con acompañamiento de la banda Rfz Sum Virgen de Gracia. El boato ya tenía encandilado al público cuando llegó la filá Boabdil, con la cabo Silvia Mula y comparsistas de la Fila Boscos, acompañada por tapices de telas y pieles. De este modo finalizó la primera parte. Era el momento de los guerreros, lo que se simbolizó con un arco de armas y tambores de guerra con un grupo de guerreros del Centro Aragonés, dando paso a la filà Saladinos, dirigidos por Jose María Mazón como cabo y por Jerónimo Tripiana como batidor al son de la Agrupación Musical de Onteniente. Soledad Rodríguez arrancaba los mejores aplausos como cabo de la Fila Saladinas, compuesta por festeros de los Templarios, y dando paso a todas las banderas de los capitanes, hasta ocho, que ha tenido la comparsa. Danzas guerrera, carros y armas anunciaban a la filà de la sultana, con Manuela Cabo y Flor Cafaro de cabo y batidor, acompañadas por la banda Colla El Terrós.

Una filà del boato moro / Matías Segarra

Las danzas tradicionales del Islam dieron paso a una jaima donde aparecían todas las riquezas del capitán y la sultana, junto a sus caballos antes de que los ilicitanos pudieran aplaudir a los dos grandes protagonistas del desfile. Escoltados por el cabo Jaime Jaen. Durante la entrada se estrenó la marcha mora Vera, dedicada al capitán.