«¡A Tabarca por 5 euros!»: Un puerto con espíritu de mercadillo

En Santa Pola hay dos clases de turistas. Los que conocen el alboroto que se forma en el puerto entre las trabajadoras de las tabarqueras para atraer viajeros y los que no. Estos últimos, seguramente, se habrán llevado una agria sorpresa cuando van tranquilamente cruzando el paseo y en un tramo de cincuenta metros son constantes las preguntas a grito pelado de: «¿Va a Tabarca? ¡Cinco euros el viaje!». Interrogantes al más puro estilo del vendedor de ropa íntima pizpireto que uno puede encontrarse en el mercadillo.

Viral

Ahora bien, esta forma de atraer las ventas llamó la atención de los medios nacionales hace escasos días por un vídeo viral que ha dado la vuelta por las redes sociales en el que se ven empleadas con un cartel gigante en la mano de la promoción de cinco euros y dando el grito en el cielo para poder llenar el barco. Tanto ha trascendido esta imagen que incluso las trabajadoras de las seis casetas (de dos empresas diferentes) están sorprendidas de que haya sido noticia su forma de trabajar porque, reconocen, poco han cambiado las fórmulas de captación.

La que no se hace oir, pierde

Al otro lado de la ventanilla algunas caras son conocidas de otros veranos ya que muchas jóvenes escogen este trabajo como un plus a sus estudios. Otras, si bien, son más veteranas, pero cambie o no el personal, las estrategias de venta se van replicando, es como que pasan de generación en generación, aunque cierto es que las técnicas son ahora menos invasivas que hace unos años cuando el personal incluso salía por el paseo repartiendo información y solamente faltaba que acompañaran al visitante al interior del barco. Ahora el método que les queda es alzar la voz porque la que menos se hace oír, pierde la jugada.

Otro de los puntos de venta de las tabarqueras en Santa Pola / AXEL ALVAREZ

«Siempre hemos hecho la venta de esta manera porque es una forma de que se acerque la gente a comprar el ticket», apunta Reyes Pianero de la empresa Transtabarca. Esta vendedora explica que «la competencia no es de ahora. Nosotros tenemos dos taquillas y ellos cuatro (en relación a la otra empresa), estamos un poco a desnivel y por eso intentamos vender lo máximo posible», destaca.

Para ella, así como para el resto este es el pan de cada día, con lo que entiende que el turismo está ya acostumbrado, «es un reclamo», expone.

Estación marítima

Este contexto tampoco tiene visos de cambiar, al menos en el corto plazo, ya que antes tendrá que desatascarse el proyecto de estación marítima que la Dirección General de Puertos, dependiente de la Generalitat, aprobó para Santa Pola. Aunque los trabajos previos se iniciaron para levantar un inmueble que permitiese reordenar las tabarqueras y regular la venta, con una estética común que también mejore las condiciones del personal, el proyecto lleva más de un año y medio paralizado desde que la empresa entró en preconcurso de acreedores.

Las obras arrancaron meses antes del verano de 2023 y quedaron paralizadas en diciembre de ese mismo año. Desde entonces el Consell ha lidiado con la mercantil para rescindir el contrato, que se adjudicó por más de medio millón de euros, y sigue en trámite la liquidación.

La Conselleria de Infraestructuras está preparando paralelamente la documentación necesaria «para que por otros medios se retomen las obras, para que cuando se liquide el contrato se realice el nuevo de forma más ágil» trasladan a este diario desde el departamento autonómico.

Junto a ese edificio que representase a todas las navieras, como ocurre con la estación de autobuses, estaba proyectada zona de sombraje y ajardinamiento para modernizar el enclave. En 2019 Puertos ya autorizó el desplazamiento unos metros de las casetas de colores para retirar unas jardineras de obra, todo con la vista puesta en ubicar la estación marítima, que más de medio lustro después sigue sin estar en pie.