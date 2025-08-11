El autobús a las pedanías de Elche alcanza los 150.000 usuarios en julio
Las rutas al Parque Empresarial, Torrellano y Arenales lideran la demanda
El servicio de autobús a las pedanías de Elche sigue sumando pasajeros. Durante el mes de julio alcanzaba los 154.580 usuarios. Este transporte, que comenzó a operar a finales de enero, ha movido ya a cerca de 750.000 personas desde su puesta en marcha el 27 de ese mes. En agosto, el Ayuntamiento ha puesto también servicio nocturno para que los residentes en las partidas ilicitanas tengan la oportunidad de disfrutar de las fiestas.
Líneas más utilizadas en julio
En el séptimo mes del año, la R11 (Elche–Parque Empresarial–Torrellano–Aeropuerto) se situó a la cabeza con 49.041 viajeros. Le siguió la R12 (Elche–Maitino–Torreazul–L’Altet–Arenales del Sol), que registró 33.930 usuarios, y la R10 (Elche–Torrellano–Aeropuerto–L’Altet–Arenales del Sol), con 32.950. También sobresalen los más de 12.000 pasajeros de la R7 (Elche–Alzabares–La Hoya–Santa Fe–La Marina).
Balance de los primeros seis meses
En sus primeros seis meses de funcionamiento, la línea R11 ha sido la más utilizada con 289.648 pasajeros, seguida de la R10 con 148.924, la R12 con 82.321 y la R7 con 67.851. Estas cifras consolidan a este servicio como una alternativa cada vez más usada para comunicar las pedanías ilicitanas con el casco urbano y zonas clave como el aeropuerto o el Parque Empresarial.
Bonificaciones y gratuidad en el transporte urbano
Desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, el autobús urbano de Elche es gratuito para los menores de 15 años. “Una iniciativa que se suma los descuentos que durante este mismo periodo se aplican en los bonos o en las tarifas en el transporte público”, explican desde el Ayuntamiento.
Los jóvenes de entre 15 y 26 años disponen de una subvención del 50% en el bono Bus Lliure, mientras que el resto de usuarios disfrutan de un 40% de bonificación en los diferentes bonos existentes. Con la aplicación de estas nuevas tarifas, el bono Ordinario de 10 viajes cuesta 5,05 euros; el de Familia Numerosa (10 viajes) baja a 3,85 euros; el bono Mensual tiene un precio de 16,30 euros; y el Bus Lliure para mayores de 15 y menores de 26 años se fija en 10 euros por trimestre.
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- Un niño de 18 meses, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en una piscina en Elche
- La climatización apenas se nota en el Racó de Elche, donde el agua es más cara que la cerveza según la hora
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Cuatro motoristas de la Policía Local han escoltado a Mario Vaquerizo, sin Alaska, hasta el Ayuntamiento de Elche
- Los 19 'secretos' del arroz con costra en Elche
- Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche