El autobús a las pedanías de Elche alcanza los 150.000 usuarios en julio

El servicio de autobús a las pedanías de Elche sigue sumando pasajeros. Durante el mes de julio alcanzaba los 154.580 usuarios. Este transporte, que comenzó a operar a finales de enero, ha movido ya a cerca de 750.000 personas desde su puesta en marcha el 27 de ese mes. En agosto, el Ayuntamiento ha puesto también servicio nocturno para que los residentes en las partidas ilicitanas tengan la oportunidad de disfrutar de las fiestas.

Líneas más utilizadas en julio

En el séptimo mes del año, la R11 (Elche–Parque Empresarial–Torrellano–Aeropuerto) se situó a la cabeza con 49.041 viajeros. Le siguió la R12 (Elche–Maitino–Torreazul–L’Altet–Arenales del Sol), que registró 33.930 usuarios, y la R10 (Elche–Torrellano–Aeropuerto–L’Altet–Arenales del Sol), con 32.950. También sobresalen los más de 12.000 pasajeros de la R7 (Elche–Alzabares–La Hoya–Santa Fe–La Marina).

El autobús de Elche en la pedanía de La Marina, una de las líneas más utilizadas / Áxel Álvarez

Balance de los primeros seis meses

En sus primeros seis meses de funcionamiento, la línea R11 ha sido la más utilizada con 289.648 pasajeros, seguida de la R10 con 148.924, la R12 con 82.321 y la R7 con 67.851. Estas cifras consolidan a este servicio como una alternativa cada vez más usada para comunicar las pedanías ilicitanas con el casco urbano y zonas clave como el aeropuerto o el Parque Empresarial.

Bonificaciones y gratuidad en el transporte urbano

Desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, el autobús urbano de Elche es gratuito para los menores de 15 años. “Una iniciativa que se suma los descuentos que durante este mismo periodo se aplican en los bonos o en las tarifas en el transporte público”, explican desde el Ayuntamiento.

Los jóvenes de entre 15 y 26 años disponen de una subvención del 50% en el bono Bus Lliure, mientras que el resto de usuarios disfrutan de un 40% de bonificación en los diferentes bonos existentes. Con la aplicación de estas nuevas tarifas, el bono Ordinario de 10 viajes cuesta 5,05 euros; el de Familia Numerosa (10 viajes) baja a 3,85 euros; el bono Mensual tiene un precio de 16,30 euros; y el Bus Lliure para mayores de 15 y menores de 26 años se fija en 10 euros por trimestre.