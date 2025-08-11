Los Moros y Cristianos de Elche dan las gracias a la patrona

La patrona de Elche recibió este 11 de agosto la primera ofrenda de las fiestas y como es ya tradición por parte de los Moros y Cristianos. La asociación cerró ayer sus actos después de una intensa trilogía festera con varios actos de despedida que volvieron a evidenciar la buena sintonía que hay entre los bandos de la media luna y la cruz.

Ya desde primera hora la última diana avisó de que se venía un día emotivo, cuanto menos. A media mañana cientos de comparsistas se concentraron en un almuerzo festero en l’Hort del Xocolater. El espacio de la fundación Mediterráneo, que fue cedido al Ayuntamiento, se convirtió en el epicentro de esta típica reunión que siempre tiene lugar en la calle Trinquet junto a la sede de la asociación festera, pero por obras tuvieron que desplazar la cita.

Aunque la nueva localización era provisional, cierto es que fue del agrado del colectivo, hasta el punto que barajan estudiar si hay forma de repetir otros años ahí, teniendo en cuenta que el pulmón verde ayuda a apaciguar el bochorno que se respira en las calles del centro cuando el asfalto se calienta con las altas temperaturas, que no bajan de los 32 grados.

Bautismo sin bautismo

Ya por la tarde los comparsistas celebraron el tradicional bautismo de neófitos desde la iglesia de San Juan, aunque por segundo año consecutivo el ritual no se ofició al no haber incorporaciones de niños a la asociación festera. Aún y así se aprovechó para recordar la historia de esta tradición que, en un sentido histórico, representa la reconversión al cristianismo. Acto seguido tuvo lugar la bendición de las flores.

Comitiva

Desde el templo del Raval partió una comitiva de festeros de las 14 comparsas con ramos de flores para agasajar a la Maredéu. La Abanderada de la asociación, Begoña Martínez, abrió la colorida estampa entre rosas, margaritas y girasoles, entre un sinfín de variedades, dependiendo del criterio de cada comparsa, que eligió las flores que más les representaban para dar forma a un dibujo singular en honor a la Virgen de la Asunción. El objetivo era agradecerle a la patrona las fiestas que han tenido, en las que no ha habido alteraciones por fenómenos meteorológicos si no cambios para bien, como una Entraeta más ágil o una Embajada que recuperó el interior del Palacio de Altamira.

La procesión-ofrenda discurrió por algunas de las principales arterias del núcleo histórico como la calle Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII hacia la Plaça de Baix, Corredora y Carrer Ample poniéndose el broche en la basílica de Santa María, donde se depositó la ofrenda sobre una peana. Este 2025 la participación fue algo mayor tras el debut de la comparsa cristiana Llauraors d’Elx , que surgió para darle visibilidad al Camp d’Elx dentro de la fiesta ilicitana.

"Estamos muy contentos"

Tras la algarabía y nervios para que todo saliese a la perfección, desde la asociación hacen un balance más que positivo. «Ha ido todo muy bien, estamos muy contentos porque, por ejemplo, las Entradas fueron espectaculares», apuntó el presidente, Julián Fernández, quien entiende que el colectivo vive un momento dulce tras haber crecido hacia los 1.500 festeros (con más altas que bajas) y la creación de la última comparsa que equilibra ambos bandos.