Los invitados del Misteri: Elche busca proyección académica

Filólogos, traductores y catedráticos asistirán a las representaciones, que se cerrarán con la presencia del obispo de Orihuela-Alicante

Autoridades eclesiásticas y del Patronato del Misteri d'Elx durante las representaciones del pasado año

Autoridades eclesiásticas y del Patronato del Misteri d'Elx durante las representaciones del pasado año / Áxel Álvarez

V. L. Deltell

El Patronato del Misteri d’Elx ha configurado para las representaciones de agosto de 2025 una lista de invitados con una fuerte proyección académica y cultural, en la que destacan filólogos, lingüistas y catedráticos de reconocido prestigio internacional. Junto a ellos, también participarán personalidades del ámbito eclesiástico, institucional y social, destacando el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y el rector de la Iglesia de Trevi en Roma.

Lunes 11 de agosto: presencia filológica destacada

Abrirá el ciclo de visitas Antonio Delgado Torrico, profesor de Lengua Española y Literatura con amplia trayectoria en la Acción Educativa en el Exterior; Olan P. Nont, catedrático de Filología Hispánica en la Universidad de Ramkhamhaeng (Bangkok); Ferran Isabel Vilar, director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant; Pedro Ángel Jiménez Manzorro, traductor de obras clásicas latinas y griegas y articulista; Felisa Martínez Andrés, doctora en Historia del Arte; José Carlos Miralles Maldonado, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Murcia; Jesús Romanov López-Alfonso, historiador y divulgador de arte sacro; Vicente Navarro Salvador y Alfonso Pastor, miembros del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia; y Daniel Alberola (Salpassa Danses), director artístico del montaje “Desig morir”, inspirado en el Misteri.

Uno de los momentos apoteósicos del Misteri en las representaciones del pasado año

Uno de los momentos apoteósicos del Misteri en las representaciones del pasado año / Áxel Álvarez

Martes 12 de agosto: invitados del ámbito universitario y agrario

Ese día acudirán Álvaro Antón Antón, vicerrector de Internacionalización y Vida Universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Juan José Bayona Giménez, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Alicante; Francisco Javier Toledo Melero, catedrático de Matemáticas y director de Promoción Lingüística en la UMH; y Roque Bru Bonet, presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Izquierda del Segura.

Miércoles 13 de agosto: representantes culturales y religiosos

La jornada contará con María José Toledo Callejas, directora-gerente de Aigües i Sanejament d’Elx; Fernando López de Rego Fernández, ex diplomático de la Unión Europea; Rosalía Torrent Esclaplés, catedrática de Estética y Teoría de las Artes y premio Mujer del Mediterráneo 2024; José Juan González Giménez, presidente de Moros y Cristianos de Caravaca; y Pablo Walter Castiglia, monseñor y rector de la Iglesia de Trevi en Roma, además de secretario del cardenal Angelo de Donatis.

Las representaciones del Misteri d'Elx comienzan hoy y finalizan el viernes

Las representaciones del Misteri d'Elx comienzan hoy y finalizan el viernes / Áxel Álvarez

Jueves 14 y viernes 15 de agosto: cierre con autoridades religiosas

El 14 de agosto se recibirán las últimas visitas institucionales antes del 15 de agosto, cuando asistirá Jose Ignacio Munilla Aguirre, obispo de Orihuela-Alicante, junto a Juan Melchor Seguí Sarrió, rector de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia.

Con este programa, el Patronato busca reforzar la dimensión académica y cultural del Misteri, abriendo sus palcos a figuras que aportan prestigio y conexión internacional a la Festa.

Amplia representación institucional y social

Por otro lado, el Misteri d’Elx volverá a reunir este agosto a un nutrido grupo de autoridades y representantes de la sociedad civil, que acudirán a las representaciones de los días 11 y 12 de agosto invitados por el Patronato. La cita contará con la presencia del alcalde Pablo Ruz, miembros del Gobierno municipal, la Corporación, y personalidades del ámbito político, empresarial, cultural y asociativo.

En la primera jornada de este lunes (22.30 horas) estarán, junto al alcalde y la Corporación, Laura Navarro, directora del Aeropuerto Alicante–Elche “Miguel Hernández”; Fermín Crespo, director de la Ciudad de la Luz y SPTD; José Ramón Sempere, director de la Fundación de Ferrocarriles Españoles; Esther Guilabert, secretaria general de la CEV; y Lucía Peral, diputada autonómica. También asistirán Francisco Oliva, presidente de la DOP Granada Mollar; la ex alcaldesa Mercedes Alonso; Ginés Juan Vicedo, decano del Colegio de Procuradores; Carmen Palomar, secretaria general de CCOO Vinalopó–Vega Baja; M. José Miralles, presidenta del Rotary Club Illice; Joaquín Garrido, presidente del Rotary Club Elche; y Fernando García Fontanet, Hijo Predilecto de Elche.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, muy emocionado en el palco de autoridades durante las representaciones del Misteri del pasado año

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, muy emocionado en el palco de autoridades durante las representaciones del Misteri del pasado año / Áxel Álvarez

12 de agosto: refuerzo con autoridades autonómicas y estatales

La segunda jornada (22.30 horas) repetirá la presencia del alcalde y el equipo de gobierno, acompañados por Sandra Pascual, diputada nacional; Ramón Abad y Miguel Pascual, diputados autonómicos; Antonio Puerto, alcalde de Aspe; Alan Williams Clemente, oficial del Consorcio de Bomberos; y Karin Nylund, cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón. También estarán Alejandro Morant, director general de Fira Alacant; el ex alcalde Manuel Rodríguez; Antonio Serrano, Hijo Predilecto de Elche; el escultor Juan José Quirós; Álvaro Cuadrado, subsecretario de la Conselleria de Sanidad; Andrés Navarro, gerente del Hospital General de Elche; José Luis Poveda, gerente del Hospital La Fe de Valencia; Isabel Antón, presidenta de la Fundación Deporte Ilicitano; y José Francisco Barragán, presidente de AFAE.

