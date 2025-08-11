Los invitados del Misteri: Elche busca proyección académica

El Patronato del Misteri d’Elx ha configurado para las representaciones de agosto de 2025 una lista de invitados con una fuerte proyección académica y cultural, en la que destacan filólogos, lingüistas y catedráticos de reconocido prestigio internacional. Junto a ellos, también participarán personalidades del ámbito eclesiástico, institucional y social, destacando el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y el rector de la Iglesia de Trevi en Roma.

Lunes 11 de agosto: presencia filológica destacada

Abrirá el ciclo de visitas Antonio Delgado Torrico, profesor de Lengua Española y Literatura con amplia trayectoria en la Acción Educativa en el Exterior; Olan P. Nont, catedrático de Filología Hispánica en la Universidad de Ramkhamhaeng (Bangkok); Ferran Isabel Vilar, director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant; Pedro Ángel Jiménez Manzorro, traductor de obras clásicas latinas y griegas y articulista; Felisa Martínez Andrés, doctora en Historia del Arte; José Carlos Miralles Maldonado, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Murcia; Jesús Romanov López-Alfonso, historiador y divulgador de arte sacro; Vicente Navarro Salvador y Alfonso Pastor, miembros del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia; y Daniel Alberola (Salpassa Danses), director artístico del montaje “Desig morir”, inspirado en el Misteri.

Uno de los momentos apoteósicos del Misteri en las representaciones del pasado año / Áxel Álvarez

Martes 12 de agosto: invitados del ámbito universitario y agrario

Ese día acudirán Álvaro Antón Antón, vicerrector de Internacionalización y Vida Universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Juan José Bayona Giménez, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Alicante; Francisco Javier Toledo Melero, catedrático de Matemáticas y director de Promoción Lingüística en la UMH; y Roque Bru Bonet, presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Izquierda del Segura.

Miércoles 13 de agosto: representantes culturales y religiosos

La jornada contará con María José Toledo Callejas, directora-gerente de Aigües i Sanejament d’Elx; Fernando López de Rego Fernández, ex diplomático de la Unión Europea; Rosalía Torrent Esclaplés, catedrática de Estética y Teoría de las Artes y premio Mujer del Mediterráneo 2024; José Juan González Giménez, presidente de Moros y Cristianos de Caravaca; y Pablo Walter Castiglia, monseñor y rector de la Iglesia de Trevi en Roma, además de secretario del cardenal Angelo de Donatis.

Las representaciones del Misteri d'Elx comienzan hoy y finalizan el viernes / Áxel Álvarez

Jueves 14 y viernes 15 de agosto: cierre con autoridades religiosas

El 14 de agosto se recibirán las últimas visitas institucionales antes del 15 de agosto, cuando asistirá Jose Ignacio Munilla Aguirre, obispo de Orihuela-Alicante, junto a Juan Melchor Seguí Sarrió, rector de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia.

Con este programa, el Patronato busca reforzar la dimensión académica y cultural del Misteri, abriendo sus palcos a figuras que aportan prestigio y conexión internacional a la Festa.

Amplia representación institucional y social

Por otro lado, el Misteri d’Elx volverá a reunir este agosto a un nutrido grupo de autoridades y representantes de la sociedad civil, que acudirán a las representaciones de los días 11 y 12 de agosto invitados por el Patronato. La cita contará con la presencia del alcalde Pablo Ruz, miembros del Gobierno municipal, la Corporación, y personalidades del ámbito político, empresarial, cultural y asociativo.

En la primera jornada de este lunes (22.30 horas) estarán, junto al alcalde y la Corporación, Laura Navarro, directora del Aeropuerto Alicante–Elche “Miguel Hernández”; Fermín Crespo, director de la Ciudad de la Luz y SPTD; José Ramón Sempere, director de la Fundación de Ferrocarriles Españoles; Esther Guilabert, secretaria general de la CEV; y Lucía Peral, diputada autonómica. También asistirán Francisco Oliva, presidente de la DOP Granada Mollar; la ex alcaldesa Mercedes Alonso; Ginés Juan Vicedo, decano del Colegio de Procuradores; Carmen Palomar, secretaria general de CCOO Vinalopó–Vega Baja; M. José Miralles, presidenta del Rotary Club Illice; Joaquín Garrido, presidente del Rotary Club Elche; y Fernando García Fontanet, Hijo Predilecto de Elche.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, muy emocionado en el palco de autoridades durante las representaciones del Misteri del pasado año / Áxel Álvarez

12 de agosto: refuerzo con autoridades autonómicas y estatales

La segunda jornada (22.30 horas) repetirá la presencia del alcalde y el equipo de gobierno, acompañados por Sandra Pascual, diputada nacional; Ramón Abad y Miguel Pascual, diputados autonómicos; Antonio Puerto, alcalde de Aspe; Alan Williams Clemente, oficial del Consorcio de Bomberos; y Karin Nylund, cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón. También estarán Alejandro Morant, director general de Fira Alacant; el ex alcalde Manuel Rodríguez; Antonio Serrano, Hijo Predilecto de Elche; el escultor Juan José Quirós; Álvaro Cuadrado, subsecretario de la Conselleria de Sanidad; Andrés Navarro, gerente del Hospital General de Elche; José Luis Poveda, gerente del Hospital La Fe de Valencia; Isabel Antón, presidenta de la Fundación Deporte Ilicitano; y José Francisco Barragán, presidente de AFAE.