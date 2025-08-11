Una mascletà en Elche al más puro estilo Melody: valiente y poderosa

Y sin pretenderlo la tercera mascletà a concurso de las Fiestas de Elche este 11 de agosto hizo un guiño al hit 'Esa Diva' de Melody, horas antes de la actuación de la sevillana en la barraca municipal de la Universidad Miguel Hernández. Y es que el espectáculo pirotécnico fue, directamente, "valiente y poderoso", como dice el estribillo del tema que nos representó en Eurovisión.

La pirotecnia Pirodama-Alto Palancia le echó coraje a este tercer montaje en la avenida del alcalde Vicente Quiles, después de lanzar anoche la mascletà nocturna. En esta ocasión, y cuando los termómetros pasaban de los 32 grados, el espectáculo audiovisual se inició tras prenderlo los Moros y Cristianos, en concreto al Abanderada de la asociación festera, Begoña Martínez, y se caracterizó por un terremoto potente con triple vuelta y dos alturas, además de alternarse pitos, humo blanco y crackers, que en conjunto hicieron vibrar a las miles de personas ansiosas de pólvora concentradas junto a la bandera nacional.

Así se ha vivido la cuarta mascletà del concurso de las Fiestas de Elche 2025 / Jose Navarro / JOSE NAVARRO

Las altas temperaturas dieron algún susto, como una mujer que desfalleció y fue atendida por sanitarios desde la ambulancia por un golpe de calor. Fue el propio alcalde, Pablo Ruz, quien desde la zona reservada para las autoridades dio el aviso al personal de la situación.

La Abanderada de Moros y Cristianos, Begoña Martínez, junto a los capitanes, durante el encendido de la mascletà / José Navarro

136 kilos

Y es que la mascletá, con una carga de 136 kilos de pólvora (la más contundente hasta el momento) mantuvo en vilo a los asistentes durante unos 5 minutos y medio, apenas unos segundos menos que la segunda mascletà que lanzaron desde la Pirotecnia Ferrández el pasado 9 de agosto, a pesar de que las expectativas eran alargar unos segundos más hasta cruzar el umbral de los seis minutos.

"Tenía la espinita"

Antonio Rodríguez, responsable de la pirotecnia, reconocía que tienen la espinita de no haberse llevado un primer premio desde 2022, con lo que le pusieron esmero para tratar de entrar en el ranking ya que, expuso, "la hemos hecho con mucho cariño". Quisieron dedicar la mascletà a la Maredéu y a la propia pirotécnica por el trabajo que han hecho estos últimos años para especializarse.

Elche vibra con la tercera mascletà del concurso de las Fiestas de Agosto 2025 / B. Marin

Desde el colectivo aplaudieron la decisión del Ejecutivo local de PP y Vox de recuperar el voto del jurado, y que además pese más que el sentir popular, ya que entienden que el sistema digital "estaba fuera de lo normal" y faltaba un veredicto de gente entendida en la materia, con lo que entienden que es todo un acierto que entre los componentes del jurado esté Pepito Guilabert, ex técnico de Fiestas ya jubilado. Los asistentes pueden emitir su voto durante todo el día en la página web habilitada por las celebraciones patronales, fiestasenelche.es