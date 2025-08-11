La imagen de la Dama, con el rostro del pregonero "iliciteño" Vaquerizo

El pregón era Vaquerizo o Vaquerizo era el pregón. Tanto da y si el alcalde quería dar una vuelta de 180 grados a este acto de una forma que nadie se esperaba (menos sus socios de Vox), lo ha conseguido y de qué forma. Con comentarios para todos los gustos sobre si los cinco minutos que dedicó a glosar a la ciudad para abrir sus fiestas fueron más suficientes frente a otros invitados que le han precedido, mucho más académicos. El error (intencionado o no) de denominar "iliciteños" a los ilicitanos, se ha viralizado gracias a ser un personaje muy conocido y, de paso, ha dado a conocer las Fiestas de Elche. No hay nadie que lo siga que lo sepa y a todos, o casi todos, ha arrancado una sonrisa.

El meme de la Dama y Vaquerizo / INFORMACIÓN

Sonrisa que también está en el meme que circula por Elche donde se convierte Vaquerizo en la Dama de Elche. Si alguien se había olvidado del asunto, ahora lo ha revivido. En cualquier forma y pese lo contento que dijo estaba por estar en Elche y haber sido elegido para tan grande honor, no se le vio por acto alguno el viernes, primer día de fiestas, compartiendo protocolo con un alcalde que se le veía feliz, pero que se negaba a entrar en polémicas por la decisión de sus socios de Vox de no acudir al pregón por este motivo. Actuó el viernes con su grupo, Nancys Rubias, y un caché de más de 28.000 euros, más las entradas a diez euros y abandonó Elche en busca de otros bolos veraniegos.

El tuit de McEvoy / INFORMACIÓN

Respuestas de apoyo

También en redes sociales se han producido destacadas respuestas de apoyo a la iniciativa, entre ellas la del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quien dijo: "El mejor pregón de las Fiestas de Elche. Directo e inclusivo, porque la inclusividad real es tratarnos a todos por igual, y así fue. No hubo jerarquías institucionales, como el casposismo que suele prevalecer en casi todos los pregones. No hubo menciones honoríficas a concejales, presidentes de esto o lo otro, políticos de turno, etiquetas institucionales. Incluso trató de tú a tú al alcalde de Elche. Habló simple y llanamente con la gente, sin las típicas e infames jerarquías sociales, somos todos".