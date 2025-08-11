Una presentadora de Antena 3 la lía más que Vaquerizo en el pregón al intentar censurar al showman por su error

Si pensabamos que lo habiamos visto todo con Vaquerizo con su pregón de Elche, que ha generado opiniones para todos los gustos, pero que a partir de este lunes se han convertido sus fallos en memes, que se han hecho virales, aún nos quedaba escuchar y ver lo mejor y ha sido con una reportera de Antena 3, censurando en un programa fresco de corte veraniego al pregonero y metiendo más la pata sobre el gentilicio de las personas que viven en Elche.

La presentadora en el programa de Antena 3 / INFORMACIÓN

"¡Madre mía!, Mario Vaquerizo dice iliciteños y son ilicitenses", asegura mirando a la cámara la reportera Diana Higueras. Para a continuación, y deletreando sílabas, decir: "los vecinos de este pueblo de Alicante se llaman I-li-ci-ten-ses". Y ahí no acaba todo. La reportaje dice que "su virgen se llama la madre de Neus y él dice (refiriéndose a Vaquerizo) 'madre neu', lo dice así muy rápido, como si fuera valencià, pero no es valencià". La presentadora sentencia: "Mario, te caen por todas partes". Sin palabras.

El presentador de Espejo Público, edición verano, antes de dar paso a su compañera para hablar del pregón de Vaquerizo en Elche / INFORMACIÓN

En Elche, nadie sale de su asombro desde el jueves viendo la repercusión que está teniendo el pregón de solo cinco minutos que dio Mario Vaquerizo. El showman, fruto del nerviosismo y del hecho que dio un pregón sin papeles, se pudo equivocar, hay quien cree que de forma intencionada, pero la actuación de la reportera no tiene explicaciones.