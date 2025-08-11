Festes d'Elx
Una presentadora de Antena 3 la lía más que Vaquerizo en el pregón al intentar censurar al showman por su error
Un programa de televisión se hace eco del fallo del pregonero pero la reportera demuestra aún menos conocimiento de Elche
Si pensabamos que lo habiamos visto todo con Vaquerizo con su pregón de Elche, que ha generado opiniones para todos los gustos, pero que a partir de este lunes se han convertido sus fallos en memes, que se han hecho virales, aún nos quedaba escuchar y ver lo mejor y ha sido con una reportera de Antena 3, censurando en un programa fresco de corte veraniego al pregonero y metiendo más la pata sobre el gentilicio de las personas que viven en Elche.
"¡Madre mía!, Mario Vaquerizo dice iliciteños y son ilicitenses", asegura mirando a la cámara la reportera Diana Higueras. Para a continuación, y deletreando sílabas, decir: "los vecinos de este pueblo de Alicante se llaman I-li-ci-ten-ses". Y ahí no acaba todo. La reportaje dice que "su virgen se llama la madre de Neus y él dice (refiriéndose a Vaquerizo) 'madre neu', lo dice así muy rápido, como si fuera valencià, pero no es valencià". La presentadora sentencia: "Mario, te caen por todas partes". Sin palabras.
En Elche, nadie sale de su asombro desde el jueves viendo la repercusión que está teniendo el pregón de solo cinco minutos que dio Mario Vaquerizo. El showman, fruto del nerviosismo y del hecho que dio un pregón sin papeles, se pudo equivocar, hay quien cree que de forma intencionada, pero la actuación de la reportera no tiene explicaciones.
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- Un niño de 18 meses, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en una piscina en Elche
- La climatización apenas se nota en el Racó de Elche, donde el agua es más cara que la cerveza según la hora
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Cuatro motoristas de la Policía Local han escoltado a Mario Vaquerizo, sin Alaska, hasta el Ayuntamiento de Elche
- Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche
- Inoportuno enredo de cables de la Magrana en la Prova de l’Àngel