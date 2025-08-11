Programa de las Fiestas de Elche: este martes hay Misteri, conciertos y Batalla de Flores

Elche vivirá este martes 12 de agosto una jornada festera repleta de actividades para todos los públicos, con propuestas que van desde la apertura de espacios gastronómicos y recreativos hasta grandes espectáculos pirotécnicos y musicales. La Batalla de Flores, a las 20.30 horas en la calle Diagonal del Palau -nueva ubicación- será uno de los momentos más esperados del día.

Mañana de tradición y pólvora

A las 12 horas se abrirá el recinto del XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores en la rotonda del Parque Municipal, coincidiendo con la puesta en marcha del Racó de Ocio y Gastronomía Festielx en el Paseo de la Estación.

La pólvora llegará a las 14 horas con el décimo quinto concurso de mascletaes Festes d’Elx, a cargo de la pirotecnia Turis en la avenida Alcalde Vicente Quiles. A las 15 horas, la Fiesta del Agua refrescará la tarde en la misma rotonda del Parque Municipal.

La Batalla de Flores y el homenaje festero

A las 18.30 horas regresará el Ágora Heliketana con los Juegos de la Dama de Heliké en la rotonda del Parque Municipal, mientras que a las 20 horas volverá a abrir el Racó de Ocio y Gastronomía.

Las reinas y damas de las Fiestas de Agosto de Elche llenan las calles de color en la Batalla de Flores / Áxel Álvarez

La cita central será a las 20.30 horas con la Batalla de Flores, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares, que recorrerá la calle Diagonal del Palau desde Portell de Granyana hasta el puente de Altamira.

Ya a las 22 horas, en la avenida Alcalde Vicente Quiles, se disparará la mascletá nocturna en homenaje a las reinas y damas de las comisiones de fiestas, seguida de baile y actuaciones en los recintos festeros de la Federación Gestora.

Música, Misteri y madrugada festiva

La noche incluirá a las 22 horas el Concurso DJ Emergente de Elche en la barraca Elx Music Fest, con entrada gratuita, y a las 22.30 horas el ensayo general del Misteri d’Elx en la basílica de Santa María.

A las 23 horas, la banda Tu Otra Bonita actuará en la barraca municipal del parking de la UMH con entrada libre, y a medianoche el Motiva Fest traerá al DJ Manu Rubio y al invitado especial DJ Enygma a la explanada de Torrevaillo.

El cantante David Otero actúa este martes por la noche en las Fiestas de Agosto de Elche / Sergio Barrenechea / EFE

El cierre llegará a la 1 horas en el Hort de Baix con el concierto de David Otero + Hermano Salvaje, con entradas a 10 euros y apertura de puertas desde las 22 horas.

Programa completo del martes 12 de agosto

12 HORAS

Apertura del recinto XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores en la rotonda del Parque Municipal.

12 HORAS

Racó de Ocio y Gastronomía Festielx en el Paseo de la Estación.

14 HORAS

Décimo quinto concurso de mascletaes Festes d’Elx, a cargo de la pirotecnia Turis. Lugar: Avenida Alcalde Vicente Quiles.

15 HORAS

Fiesta del Agua en la rotonda del Parque Municipal.

18.30 HORAS

XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores, Juegos de la Dama de Heliké. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

20 HORAS

Racó de Ocio y Gastronomía Festielx en el Paseo de la Estación.

La Batalla de Flores de las Fiestas de Agosto de Elche es el acto más colorido / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

20.30 HORAS

En la calle Diagonal del Palau, Batalla de flores, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares. El evento se desarrollará concretamente desde la calle Portell de Granyana hasta el puente de Altamira.

22 HORAS

En homenaje a las reinas y damas de las comisiones de fiestas, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña, Mascletá nocturna. En la avenida Alcalde Vicente Quiles. Al finalizar, baile y actuaciones en los recintos de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora.

22 HORAS

Inicio del Concurso dj Emergente de Elche, en la barraca Elx Music Fest. Acceso gratuito hasta completar aforo.

22.30 HORAS

Ensayo general del Misteri d’Elx, en la basílica de Santa María.

Un momento de una de las representaciones del Misteri d'Elx del pasado año / Áxel Álvarez

23 HORAS

«Tu Otra Bonita», en la barraca municipal ubicada en el parking de la UMH. Apertura de puertas a las 21:00 horas. Acceso gratuito hasta completar el aforo.

00 HORAS

Motiva Fest con el dj de Antena Nacional Manu Rubio y con el invitado especial dj Enygma, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Entrada gratuita hasta completar aforo.

1 HORAS

David Otero + Hermano Salvaje, en el Hort de Baix. Apertura de puertas a las 22:00 horas. Precio 10 euros.