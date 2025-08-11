Elche estrecha lazos con Roma a través del Misteri

Monseñor Pablo Walter Castiglia, rector de la Iglesia de Trevi en Roma, será uno de los invitados especiales al palco del Patronato del Misteri d’Elx el próximo 13 de agosto. “Monseñor de Roma podrá conocer de primera mano la representación del día 13 de agosto y trasladarla a Roma”, destaca la artista ilicitana Inés Serna Orts, que ha sido la artífice de la ilustre visita.

Conocer las fiestas de la Asunción

El religioso permanecerá varios días en Elche para descubrir las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción, a las que no había asistido antes pese a haber visitado la ciudad en otras ocasiones. Su presencia permitirá estrechar lazos culturales y religiosos entre la capital ilicitana y la ciudad eterna.

La pintora ilicitana Inés Serna Orts en la iglesia de Trevi / INFORMACIÓN

La gestión de una pintora ilicitana

La invitación ha sido posible gracias a las gestiones de la pintora Inés Serna Orts, que mantiene una relación artística con Trevi por los encargos de cuadros que tiene allí en exposición permanente, así como en San Juan de Letrán y en el Palacio de la Cancillería de Roma.

Un cuadro de la artista ilicitana que se puede ver en la iglesia de Trevi en Roma / INFORMACIÓN

Además de su labor como rector, Castiglia fue secretario del Vicario de Roma, el cardenal Angelo de Donatis, con quien continúa trabajando. Esta trayectoria le otorga un papel relevante dentro de la diócesis romana y refuerza el interés de su visita a Elche durante las fiestas patronales.