Elche estrecha lazos con Roma a través del Misteri
El rector de la iglesia de Trevi presenciará la representación y fiestas ilicitanas de la mano de la artista ilicitana Inés Serna Orts
Monseñor Pablo Walter Castiglia, rector de la Iglesia de Trevi en Roma, será uno de los invitados especiales al palco del Patronato del Misteri d’Elx el próximo 13 de agosto. “Monseñor de Roma podrá conocer de primera mano la representación del día 13 de agosto y trasladarla a Roma”, destaca la artista ilicitana Inés Serna Orts, que ha sido la artífice de la ilustre visita.
Conocer las fiestas de la Asunción
El religioso permanecerá varios días en Elche para descubrir las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción, a las que no había asistido antes pese a haber visitado la ciudad en otras ocasiones. Su presencia permitirá estrechar lazos culturales y religiosos entre la capital ilicitana y la ciudad eterna.
La gestión de una pintora ilicitana
La invitación ha sido posible gracias a las gestiones de la pintora Inés Serna Orts, que mantiene una relación artística con Trevi por los encargos de cuadros que tiene allí en exposición permanente, así como en San Juan de Letrán y en el Palacio de la Cancillería de Roma.
Además de su labor como rector, Castiglia fue secretario del Vicario de Roma, el cardenal Angelo de Donatis, con quien continúa trabajando. Esta trayectoria le otorga un papel relevante dentro de la diócesis romana y refuerza el interés de su visita a Elche durante las fiestas patronales.
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- Un niño de 18 meses, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en una piscina en Elche
- La climatización apenas se nota en el Racó de Elche, donde el agua es más cara que la cerveza según la hora
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Cuatro motoristas de la Policía Local han escoltado a Mario Vaquerizo, sin Alaska, hasta el Ayuntamiento de Elche
- Los 19 'secretos' del arroz con costra en Elche
- Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche