La sátira festera «retrata» a Ruz... y a la oposición en Elche

El desfile más multitudinario y satírico de las Fiestas de Elche, la Charanga, se acordó este lunes de todos, políticos en el gobierno (PP y Vox)..., y en la oposición (PSOE y Compromís), en un ejercicio satírico en el que todo se puede decir... con humor. Las comisiones de fiestas «retrataron» tanto al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (lo cual es lo habitual; dirigir la mirada crítica hacia el que gobierna), y a su equipo de gestión, como a la oposición ilicitana (algo mucho menos frecuente). El Ejecutivo nacional también tuvo asuntos criticados, aunque se abordaron principalmente asuntos locales. Hubo, incluso, quien se atrevió a mostrar las desavenencias entre la Gestora de Festejos Populares, organizadora del evento, y la Unión de Festers del Camp d’Elx. Eso sí, buscando «la Paz, porque es la única batalla que vale la pena ganar», aunque también dejando claro que «el Campo bienvenido será siempre y cuando respete su lugar».

Los asuntos locales como el mercado predominaron entre los temas tratados.

Desfile de comisiones

El conflicto festero fue el tema de Torres Quevedo-La Torre, en un desfile en el que participaron 19 entidades con más de 3.000 personas y unos 70 vehículos entre carrozas, plataformas y artilugios. Los festeros obsequiaron al público con 13.000 balones y 14.000 montaditos, en una entrada triunfal por las repletas calles de la ciudad.

Las comisiones de fiestas se volcaron en un desfile muy familiar.

Abrían el cortejo las Reinas y Damas de las Fiestas. La primera comisión fue Paseo de Germanías, que mostró su preocupación por el incremento desmesurado del precio de la vivienda en España. Le seguía la reflexión, ya citada, sobre el conflicto entre festeros de la ciudad y del campo. El Raval aparecía en escena con uno de los temas de actualidad, el Mercado Central, «Una década tarde», por «falta de entendimiento». La comisión de Palmerales mostraba su humor con su petición de «libertad» para las mariposas y la de Altabix recordaba los problemas que causó el apagón eléctrico en España.

Los participantes se emplearon a fondo para transmitir sus demandas.

A continuación llegaba la apuesta de Jardines Toscar por su particular «Eurovisión», recordando que «desde el Lalalá y Salomé no nos comemos un rosco». Parque de Valencia traía a las calles el debate sobre la adicción de los niños a las pantallas y a las nuevas tecnologías con una pregunta dirigida a los mamás y papás por parte de sus peques: «¿Me enseñas a jugar?». Puertas Tahullas reivindicaba el apoyo de todos al Camp d’Elx: «Al campesino de Elche has de apoyar; si compras de fuera lo vas a matar». La comisión de Diagonal Parque mostraba su crítica al gobierno municipal porque «a cualquier problema, luces y macetas».

Críticas hechas con talante constructivo y muchas risas; estas son las claves del desfile de la Charanga de Elche, uno de los más esperados del año.

Feria, aparadoras y palmeras

Avenida de la Libertad-Algeps rechazaba los precios de la feria de San Andrés, mientras Monserrate Guilabert defendía a las aparadoras y Avenida de Novelda exigía «más nichos, por favor». Aromas Ilicitanos exigía ayudas para salud mental y Baltasar Tristany lamentaba que se sustituyan palmeras por «arbolitos de florecitas amarillas». Altamira reclamaba la reforma integral del discurso en torno al barrio de San Antón, cuya comisión defendió «un mundo sin etiquetas» pues es «un orgullo». Sector V denunció la falta de medios en Justicia, San Andrés exigió a la oposición «menos protestar y más trabajar» y Candalix satirizó en torno al censo de animales.