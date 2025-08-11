La UFECE se lo pasa a lo grande pese a no poder abrir por las noches

Cientos de personas han pasado esta mañana por el racó de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), donde han podido disfrutar de la gastronomía del campo ilicitano en un gran ambiente de fiesta durante la inauguración del recinto en el Paseo de la Estación, junto a la Oficina de Turismo. El racó estará abierto hasta el próximo día 15 entre la una y las tres de la tarde.

Miembros de la directiva de UFECE, con su presidente, Andrés Coves, al frente, han atendido a todos los visitantes, entre los que se encontraban los portavoces municipales del PSOE, Héctor Díez, y de Vox, Aurora Rodil, acompañados de concejales de sus respectivos grupos municipales. También representantes de distintas entidades festeras, como Pobladores o Moros y Cristianos, sociales y culturales, así como de las distintas comisiones de fiestas del campo.

“El racó se ha convertido a lo largo de los años en un punto de unión donde todos los festeros de las distintas pedanías pueden acudir a Elche a disfrutar de la mascletá, a tomarse algo con nosotros. Haremos todos los días un pequeño homenaje a la gastronomía del campo de Elche y podremos disfrutar de platos típicos como paella o pipes i carasses”, ha señalado el presidente de la UFECE.

Sin apertura por las noches

Por otra parte, Andrés Coves ha expresado su malestar al no haber autorizado el Ayuntamiento este año la apertura del racó por las noches. “El racó permanecerá cerrado por las noches, como no ha ocurrido años atrás, al no tener los permisos oportunos. Queremos reivindicar que somos un montón de festeros y de comisiones que tenemos que tener un punto en Elche para poder encontrarnos y ubicar a los festeros que vienen de las pedanías a vivir las fiestas de Elche”, ha explicado el responsable de la Unió de Festers.

Así se encontraba el racó este lunes / JOSE GARCIA DOMENE

La mañana festiva en racó estuvo muy animada por música de moda, pero sobre todo por la canción “La UFECE está en fiestas”, creada por un grupo de jóvenes festeros que prácticamente se ha convertido ya en himno de la entidad. Al finalizar el primer día de apertura se realizaron sorteos de sandías, plantas y hasta un jamón, entre otros productos.

Mascletà a las 23:30 de esta noche

Por otra parte, esta noche UFECE dispara a las 23:30 horas una mascletá en la Avenida Alcalde Vicente Quiles, que será encendida por Rafa Martínez, director del Museo de Pusol, una personas muy vinculada al Camp d’Elx. Con esta mascletá, UFECE rinde homenaje a todas las Reinas y Damas de las distintas comisiones de fiestas que forman parte de la entidad. Mas de una treintena de empresas colaboran con UFECE para hacer posible estos eventos en las fiestas de agosto: Cachito, Martino, Dialprix Matola, Meloso, Caja Rural, Cambayas, Vaquería del Camp d’Elx, Horno de Paco, La Traca, Fisioterapia Francisco, Cash Golme Casa de Golosinas, Oli, Tomachaf Ibarra Abadía, Fumisan Vinalopó, Turis, Good Show Javier Paredes, Tijeras Mágicas, Palmira García, Motos Marín, Ornamentales Bonet, Petrol Componentes SL, Suministros Agrícolas Mollà, Box Mecánica Reyes, Epi Pulsera, Animaciones Andrés y Samay Resort.