La batalla más festera y colorida de Elche

Este martes ganaron todos. Realmente no había rivalidad y sí muchas ganas de pasarlo bien. La Batalla de Flores de las Fiestas de Elche multiplicó por cuatro la cantidad de tagetes lanzados entre festeras y público, entre las reinas y damas de las comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares y los ciudadanos agolpados en una nueva ubicación para el evento, la calle Diagonal del Palau, entre el cruce con la calle Portell de Granyana y el puente de Altamira, en un espacio mucho más abierto y paisajísticamente interesante.

Las mejores imágenes de la Batalla de Flores de las fiestas de Elche / Áxel Álvarez / Áxel Álvarez

El recorrido quedó como un enorme manto de colores, predominando el naranja y el amarillo de unas flores plantadas en huertos tradicionales de Elche (Malena, Pontos y Dins) y que multiplicaban por cuatro el número de las lanzadas el pasado año.

El alcalde Ruz se lo pasó en grande. | ÁXEL ÁLVAREZ

El décimo aniversario desde la recuperación de este tradicional acto fue todo un éxito de participación ciudadana. De hecho, entre el público se repartieron «unos 20.000 tagetes para que todos pudieran lanzar sus pétalos» a las bellezas ilicitanas, «consiguiendo que los asistentes se sientan aún más partícipes e integrados en las fiestas», destacaba a INFORMACIÓN el presidente de la Federación, Fernando Jaén.

La felicidad de esta niña lo dice todo | ÁXEL ÁLVAREZ

Sin duda, el de ayer fue uno de los actos más emocionantes y bellos de las fiestas patronales de la ciudad, en el que se pudo presenciar un espectáculo visual muy intenso y con una mayor interacción entre carrozas y público. El cambio de ubicación respondió también a la intención de hacer el desfile más accesible y participativo.

La edil Inma Mora también disfrutó de la «batalla». | ÁXEL ÁLVAREZ

Balance y mirada al futuro

Organizadores y Ayuntamiento valoraron positivamente la respuesta ciudadana y la imagen del desfile en su nuevo marco urbano.

Reinas y damas fueron las grandes protagonistas de la «Batalla de Flores». | ÁXEL ÁLVAREZ

El desafío para próximas ediciones será consolidar el formato, mantener el suministro local de flores y modular la logística para compatibilizar afluencia turística y seguridad.