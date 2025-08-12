Camela, definitivamente, no cantará su 'Cuando zarpa el amor' en las Fiestas de Elche
El grupo suspende el concierto para este 12 de agosto, tras aplazarse el del día 8, por una recaída en el estado de salud de Dioni
Los fans de Camela tendrán que esperar a una nueva fecha, ya fuera de las Fiestas de Elche, para escuchar al grupo cantar temas míticos como 'Cuando zarpa el amor' o 'Nunca debí enamorarme'.
El concierto previsto para este 12 de agosto en la barraca municipal del parking de la Universidad Miguel Hernández finalmente ha sido suspendido, después de aplazarse inicialmente por problemas de salud, ya que estaba previsto en un principio para el 8 de agosto.
Recaída
El Ayuntamiento trasladó anoche que tras la comunicación que han recibido por la agencia de management de Camela, la actuación no puede tener lugar por una "recaída inesperada" en el estado de salud de Dioni, la voz masculina del grupo.
Desde la propia organización del evento y a nivel municipal manifestaroj que lo primero es la pronta recuperación del artista y pidieron disculpas por las molestias que les haya podido ocasionar al público.
Alternativa gratis
Con este cambio de última hora, el concierto 'Tu otra bonita' que estaba previsto después del de los cuñados más famosos de la música española, se celebrará a las 23 horas con acceso libre hasta completar aforo.
Reembolso
El Ayuntamiento traslada que las entradas adquiridas serán reembolsadas íntegramente a través del sistema de venta www.entradas.com
Suscríbete para seguir leyendo
- La climatización apenas se nota en el Racó de Elche, donde el agua es más cara que la cerveza según la hora
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Una presentadora de Antena 3 la lía más que Vaquerizo en el pregón al intentar censurar al showman por su error
- Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche
- Inoportuno enredo de cables de la Magrana en la Prova de l’Àngel
- «¡A Tabarca por 5 euros!»: Un puerto con espíritu de mercadillo
- Vaquerizo, como la Dama de Elche o participando en ¿Quieres ser millonario?
- Los 19 'secretos' del arroz con costra en Elche