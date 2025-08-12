Camela, definitivamente, no cantará su 'Cuando zarpa el amor' en las Fiestas de Elche

Los fans de Camela tendrán que esperar a una nueva fecha, ya fuera de las Fiestas de Elche, para escuchar al grupo cantar temas míticos como 'Cuando zarpa el amor' o 'Nunca debí enamorarme'.

El concierto previsto para este 12 de agosto en la barraca municipal del parking de la Universidad Miguel Hernández finalmente ha sido suspendido, después de aplazarse inicialmente por problemas de salud, ya que estaba previsto en un principio para el 8 de agosto.

Recaída

El Ayuntamiento trasladó anoche que tras la comunicación que han recibido por la agencia de management de Camela, la actuación no puede tener lugar por una "recaída inesperada" en el estado de salud de Dioni, la voz masculina del grupo.

Desde la propia organización del evento y a nivel municipal manifestaroj que lo primero es la pronta recuperación del artista y pidieron disculpas por las molestias que les haya podido ocasionar al público.

Alternativa gratis

Con este cambio de última hora, el concierto 'Tu otra bonita' que estaba previsto después del de los cuñados más famosos de la música española, se celebrará a las 23 horas con acceso libre hasta completar aforo.

Reembolso

El Ayuntamiento traslada que las entradas adquiridas serán reembolsadas íntegramente a través del sistema de venta www.entradas.com