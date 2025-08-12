Conoce a los premiados en la Charanga de las Fiestas de Elche
La crítica a la proliferación de luces y flores en el casco urbano de la ciudad triunfa en el desfile más multitudinario
La Gran Charanga convirtió anoche las calles del centro de Elche en un gran escenario de humor, música y sátira. El desfile, uno de los actos más esperados de las Fiestas de Agosto, desplegó creativas críticas sobre la actualidad, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial, el precio de la vivienda o la gestión municipal.
Reconocimiento a la originalidad
Al término del recorrido, la organización otorgó los galardones a las comisiones más destacadas. La Comisión de Fiestas Diagonal Parque obtuvo el primer lugar gracias a una propuesta que supo capturar “el espíritu crítico del momento, entre humor y denuncia”, según destacó la Federación Gestora de Festejos Populares. En concreto, estos festeros mostraban su crítica al gobierno municipal porque «a cualquier problema, luces y macetas», en alusión a la proliferación en el núcleo urbano de nuevas farolas y maceteros con flores.
En segunda posición quedó la Comisión de Fiestas Altabix, que en ediciones anteriores ya había llamado la atención con sátiras mordaces y que en esta ocasión trataba los problemas que causó el apagón eléctrico en España. El tercer reconocimiento fue para la Comisión de Fiestas San Andrés, completando un podio que refleja diversidad creativa y compromiso festivo. Estos festeros dedicaron su desfile a exigir a la oposición «menos protestar y más trabajar».
Temas locales y globales en clave de sátira
La noche estuvo marcada por la presencia de mensajes y puestas en escena que abordaron cuestiones tanto locales como globales. Hubo alusiones directas a obras retrasadas como las del Mercado Central, que ya son una realidad, reivindicaciones vecinales y asuntos de la vida diaria en Elche, todo envuelto en un tono de humor ácido. La Federación señaló que “la Charanga es un espejo donde se refleja la actualidad con ironía y participación ciudadana”.
La cita más esperada de las fiestas
Organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares, la Charanga volvió a reunir a miles de participantes y público. Este evento, que recorre el corazón de la ciudad, se consolida cada año como el desfile más innovador y seguido de las celebraciones ilicitanas.
