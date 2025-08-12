El Colegio de Enfermería lanza una guía para evitar accidentes en la Nit de l'Albà de Elche

Con motivo de la tradicional Nit de l’Albà, el Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en marcha una campaña preventiva mediante la elaboración de un folleto con consejos prácticos para evitar accidentes por el uso de petardos y fuegos artificiales. Este material, que también incluye pautas de actuación ante quemaduras, se distribuye a través de todos los centros sanitarios de Elche para garantizar su llegada al mayor número posible de personas.

Portada de la guía editada por el Colegio de Enfermeros de Alicante para las Fiestas de Elche / INFORMACIÓN

Prevención y compromiso con la salud

La iniciativa forma parte del compromiso que la entidad mantiene con la promoción de la salud y el bienestar de la población. Según explican desde el Colegio, el objetivo es “contribuir al disfrute responsable de una celebración tan emblemática como la Nit de l’Albà, minimizando los riesgos asociados al uso de material pirotécnico”.

Consejos para un uso seguro

El folleto —al que se puede acceder pinchando aquí— recoge recomendaciones para un manejo seguro y responsable de la pirotecnia, así como pautas claras sobre cómo actuar ante una quemadura. Entre ellas, se insiste en evitar prácticas inadecuadas que puedan agravar la lesión y favorecer una atención rápida y eficaz.

Los consejos del Colegio de Enfermería de la provincia de Alicante para el uso de petardos / INFORMACIÓN

Mensaje a la ciudadanía

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se anima a la ciudadanía a vivir la Nit de l’Albà “con responsabilidad, priorizando en todo momento el cuidado de la salud y la seguridad de la gente que nos rodea”. Además, recuerdan que “siempre, en caso de herida o quemaduras, acude a tu enfermera”.