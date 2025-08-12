El Colegio de Enfermería lanza una guía para evitar accidentes en la Nit de l'Albà de Elche
El folleto se está repartiendo en los centros sanitarios de la ciudad y contiene consejos de prevención y pautas de actuación ante quemaduras
Con motivo de la tradicional Nit de l’Albà, el Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en marcha una campaña preventiva mediante la elaboración de un folleto con consejos prácticos para evitar accidentes por el uso de petardos y fuegos artificiales. Este material, que también incluye pautas de actuación ante quemaduras, se distribuye a través de todos los centros sanitarios de Elche para garantizar su llegada al mayor número posible de personas.
Prevención y compromiso con la salud
La iniciativa forma parte del compromiso que la entidad mantiene con la promoción de la salud y el bienestar de la población. Según explican desde el Colegio, el objetivo es “contribuir al disfrute responsable de una celebración tan emblemática como la Nit de l’Albà, minimizando los riesgos asociados al uso de material pirotécnico”.
Consejos para un uso seguro
El folleto —al que se puede acceder pinchando aquí— recoge recomendaciones para un manejo seguro y responsable de la pirotecnia, así como pautas claras sobre cómo actuar ante una quemadura. Entre ellas, se insiste en evitar prácticas inadecuadas que puedan agravar la lesión y favorecer una atención rápida y eficaz.
Mensaje a la ciudadanía
Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se anima a la ciudadanía a vivir la Nit de l’Albà “con responsabilidad, priorizando en todo momento el cuidado de la salud y la seguridad de la gente que nos rodea”. Además, recuerdan que “siempre, en caso de herida o quemaduras, acude a tu enfermera”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La climatización apenas se nota en el Racó de Elche, donde el agua es más cara que la cerveza según la hora
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Una presentadora de Antena 3 la lía más que Vaquerizo en el pregón al intentar censurar al showman por su error
- Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche
- Inoportuno enredo de cables de la Magrana en la Prova de l’Àngel
- «¡A Tabarca por 5 euros!»: Un puerto con espíritu de mercadillo
- Vaquerizo, como la Dama de Elche o participando en ¿Quieres ser millonario?
- Los 19 'secretos' del arroz con costra en Elche